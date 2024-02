'First Dates' sol deixar-nos moments d'allò més peculiars. Tot i que l'objectiu del programa és que els participants trobin l'amor, no sempre es compleix.

'First Dates' ajunta parelles en una cita a cegues. Els participants mantenen una conversa durant un sopar en què es coneixen i exploren si realment són compatibles o no. Al final, decideixen si han tingut gustos afins i volen continuar coneixent-se, o si, per contra, prefereixen no saber res l'un de l'altre.

En aquesta ocasió, el restaurant va citar l'Aleix i l'Abril en una trobada accidentada. L'Aleix, de 19 anys i veí de Palol de Revardit, és un estudiant d'Educació Física i socorrista que en la seva presetació va explicar que està buscant una noia que sigui més baixeta que ell i, sobretot, que sigui "catalaneta". Durant la cita, l'Aleix coneix l'Abril, veïna de Sant Celoni (Vallès Oriental).

L'IDIOMA, UN PROBLEMA

A mesura que avança la cita, s'adonen que no estan fets l'un per a l'altre. L'Aleix, que és un apassionat dels esports, pregunta a l'Abril si fa alguna activitat física, i ella respon que només practica ioga i poca cosa més. "No puc estar amb una noia que no compleix amb les meves expectatives de vida", afirma l'Aleix davant les càmeres. A més, el tema de la llengua catalana es converteix en un obstacle durant la cita. L'Abril explica que fa servir tant el català com el castellà perquè té molta família fora de Catalunya. L'Aleix immediatament deixa clar que això no el convenç: "Pots ser catalaneta, però no em parles en català. Ni tan sols vaig notar el teu accent", va comentar.

Tampoc no coincideixen en la seva ideologia política. Mentre que l'Aleix es defineix com a "independentista i d'esquerres", Abril afirma que la política no és el seu fort, però que prefereix que Catalunya segueixi sent part d'Espanya. Pel que fa als gustos musicals, tampoc hi estan d'acord: l'Aleix escolta artistes catalans, mentre que l'Abril és fanàtica de reguetón i Quevedo. En resum, l'Aleix decideix no tenir una segona cita amb l'Abril. "Em sento molt còmode parlant català i tu m'has dit que parles molt castellà", justifica en el moment de la decisió final.