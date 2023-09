Al carrer de la Miranda de Cadaqués la llibreria Ses Minves representa un petit tresor literari gestionat per l’emprenedora Meritxell del Río. Des de la seva obertura ha viscut diverses etapes, però sempre ha mantingut la seva essència com a refugi per als amants de les lletres i la cultura local. L’emblemàtic historiador local Firmo Ferrer va construir l’edifici i la llibreria va ser regentada des dels inicis, el 1986, per la seva filla Roser Ferrer i el seu marit Martí Aran fins a la seva jubilació. La van traspassar el 2019 després de romandre tancada un any i mig. Ara es manté com l’única llibreria oberta tot l’any a Cadaqués. Només tanca unes setmanes a l’octubre i al febrer «quan a les 5 de la tarda no hi queda ningú perquè és fosc i fa fred. A més al nostre carrer no hi ha cap comerç més», diu la Meritxell.

Quan Ses Minves va obrir les portes, oferia una mica de tot: llibres, obra gràfica, articles de belles arts i també per decorar i per la llar. Fins i tot la revista Vogue se’n va fer ressò a les seves pàgines el 1986. Per les fotos publicades s’observa que el mobiliari s’ha conservat intacte. En els seus inicis la botiga també tenia joguines i «molta canalla que ara són de la meva edat venien a Ses Minves a comprar el Lego i ara venen amb els seus fills per mostrar-los la botiga, això és molt maco».

Del Río va néixer a Lleida, va viure dos anys a Buenos Aires, però ja fa més d’una dècada que es va establir a Cadaqués: «Quan vaig arribar em vaig posar a treballar dins el món de l’hostaleria, al restaurant de Cap de Creus, i em vaig quedar quatre anys en el sector». Havia estudiat Reimpressió en Arts gràfiques i «m’apassionava el món del llibre, com recuperar-los, les edicions antigues, com es cosien abans els exemplars, les reimpressions, tot». Mentre estudiava treballava en una papereria. Anys més tard i per motius familiars «un dia la vida em va fer un clic i em vaig replantejar què volia ser». Quan va passar per davant de Ses Minves, que llavors estava tancada, «ho vaig veure clar, m’hi vaig llençar i vaig caure bé. Em vaig arriscar i després va venir la incertesa amb la pandèmia. La Roser i el seu marit sempre m’han donat totes les facilitats i estic molt agraïda».

El paper de Ses Minves com a guardiana de la història i la cultura de Cadaqués, ha perdurat en el temps i amb del Río al capdavant la llibreria és un referent per a la gent del poble. Han estat anys de picar pedra i ara comença a recollir els resultats: «Que la gent ja et reconegui com la llibreteria de Cadaqués, et reconforta molt». Ser l’ànima de Ses Minves representa també formar part de les històries dels seus clients. «Recomanar lectures m’encanta i també que et vinguin a la setmana i et diguin que els ha agradat molt i que volen un altre llibre. És molt reconfortant que la gent es deixi aconsellar». La gran quantitat d’escriptors i escriptores, editors i editores que han passat per la llibreria o la festa de Sant Jordi, quan tothom surt a la plaça, són per a ella un regal. També veure els nens créixer i establir connexions amb les generacions joves converteix la seva feina en una experiència plena de significat.

Abans, a Cadaqués hi havia més llibreries, però ara només queda Ses Minves al poble. Té dos tipus de clients: els turistes que arriben a la localitat a l’estiu i aquells amb segona residència, juntament amb els habitants del poble. L’estiu és molt intens: «No ens veiem amb la gent del poble i quan et creues amb algú al carrer, fins i tot t’emociones». L’any passat va obrir una pàgina web per arribar al món.

Ses Minves completa la seva oferta amb papereria, llibre infantil, material escolar, joguines i gravats, però per damunt de tot s’hi poden trobar edicions antigues i noves, amb un focus especial en temes locals i generals. La Meritxell manté viu el llegat de la llibreria. Els lectors hi poden descobrir joies literàries úniques, edicions antigues i rares que són difícils de trobar en altres llocs, per exemple exemplars de l’any 2000, que ha rescatat del magatzem i els ha donat nova vida posant-los a la venda a preus assequibles. També s’hi poden trobar exemplars de la desapareguda Editorial Parsifal.

Entre els llibres especials, a Ses Minves tenen una secció dedicada a Cadaqués i l’Empordà, on hi ha obres d’en Firmo Ferrer. Una gran majoria són difícils de trobar, però en té alguns com El general de Cadaqués, Mots i dites que es deien a Cadaqués i la seva voluntat és preparar antigues edicions d’en Firmo Ferrer. Hi veiem altres exemplars com Cadaqués de Josep Pla que ara s’ha tornat a editar, Les memòries del cadaquesenc Melitón Escofet o els llibres de l’Arnald Plujà. També hi ha obres sobre artistes com Ramon Moscardó o Koyama i altres dedicats al patrimoni de la pedra seca en aquest apartat. Destaca sobretot la varietat de llibres infantils i juvenils i la secció dedicada Tintin. Ses Minves és distribuïdor oficial a partir que l’any passat es va publicar un dels números d’en Tintín, L’Illa negre, en cadaquesenc, que es va esgotar en tres setmanes.