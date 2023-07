L'esperada unió d'Edurne i David de Gea ha arribat finalment, i amb gran felicitat, la cantant ho ha revelat als seus seguidors. Després de declarar durant anys que no necessitaven casar-se, ja que el seu compromís més gran era la seva estimada filla en comú, aquest dissabte 1 de juliol la parella ha dit "sí, vull" en una romàntica cerimònia celebrada a l'illa de Menorca. Acompanyats dels seus éssers estimats i donant protagonisme especial a la seva filla Yanay, la cantant i el futbolista estan vivint un dels millors moments personals de les seves vides.

Diverses cares conegudes, com Risto Mejide, Dani Martínez i Santi Millán, van assistir a la cerimònia. L'amistat que han forjat amb Edurne durant el seu temps a "Got Talent" sembla anar més enllà dels plató de televisió, i aquest dia tan especial no es van voler perdre l'oportunitat de celebrar amb ella. La cantant Nia, també present, va mostrar el seu suport a la parella.

De moment, els recents casats han compartit tres imatges d'aquest casament, totes captades al capvespre, que els donen un aspecte altament romàntic. A la primera, es troben mirant a càmera amb l'artista recolzada sobre el seu marit. A la segona, es veuen caminant de la mà d'esquena, i a la darrera, caminant endavant i mostrant l'escenari del seu gran dia

Escot de paraula d'honor i flors

El vestit escollit per Edurne ha cridat l'atenció. Portava una peça amb escot de paraula d'honor i brodats florals, combinada amb un vel llarguíssim de la firma Elie Saab. Ho va conjugar amb un pentinat semirecollit i un maquillatge natural que ressaltava els seus ulls. David, per la seva banda, va optar per un elegant i clàssic vestit de sastreria negra, amb una camisa blanca i corbata a joc.

Després de la cerimònia, la cantant va compartir els seus sentiments amb Europa Press, dient amb emoció que la cerimònia havia estat molt emotiva i preciosa. Amb una família i uns amics espectaculars que els han fet plorar, Edurne va expressar la seva gran felicitat i va afirmar que ha estat el millor dia de la seva vida.

Aquest casament posa la guinda a una història d'amor que ha durat molts anys i que va viure el seu millor moment el 2021 amb el naixement de Yanay, la seva estimada filla. Edurne i David es van conèixer el 2011 durant una enregistrament d'una nadala solidària, i l'atracció va ser instantània. Malgrat haver de fer front a una relació a distància quan De Gea va fitxar pel Manchester United al Regne Unit aquella mateixa temporada, van romandre units durant set anys fins que Edurne va decidir traslladar-se amb ell el 2018. Menys de dos anys després, van donar la benvinguda a la seva estimada filla, que va néixer el 4 de març de 2021.