Trophy, un torneig de golf solidari disputat tan sols per exfutbolistes. Per aquest motiu, no és d'estranyar que aquests dies s'hagi vist rondar per terres empordaneses velles glòries del futbol mundial. Per exemple, en la cinquena edició d'aquesta competició hi van participar, entre molts altres, Andrei Shevchenko, Diego Forlán, Michel Platini, Bernd Schuster, Javier Clemente, Pepe Reina o Marcos Alonso.

El torneig de golf l'apadrina Pep Guardiola, flamant guanyador de la darrera Champions i que sempre ha sigut un amant d'aquesta disciplina esportiva. Un altre dels participants al Legend Trophy, en l'edició del 2022, va ser el també exjugador i exentrenador del FC Barcelona Ronald Koeman. I, precisament, ambdós noms il·lustres del barcelonisme han tastat plegats la gastronomia baixempordanesa al restaurant Can Casadellà de Serra de Daró. A les xarxes socials de l'establiment, s'han fet ressò de la visita de Guardiola i Koeman sense amagar el nerviosisme i la il·lusió de servir aquests comensals.