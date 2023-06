La cantant colombiana no ens deixa clara la seva relació amb el pilot de Fórmula 1. Des de la seva última cançó a Piqué 'TQM' i la cançó dedicada als seus fills 'Acróstico', sembla que Shakira ja ha passat pàgina i ara està centrada en ella mateixa i en els seus fills, però també amb un nou amor, i no pilot, sinó un cantant espanyol molt estimat, Alejandro Sanz.

Tots recordem el discurs que va donar en els Billboard quan va ser reconeguda com a 'Dona de l'any 2023' explicant com ha patit com a dona, que ha suportat i com ha lluitat per ser millor i per començar a cuidar-se a ella i als seus petits i deixar enrere una relació que no li estava fent més que mal, almenys fins fa res. Tot i que, en confessions als jutjats sobre el seu deute, va parlar sobre l'enamorament que va viure amb Gerard, almenys quan tot anava bé.

Alejandro Sanz i Shakira es coneixen des de fa molts anys i van col·laborar en la cançó 'La Tortura' el 2005. Des de llavors són molt bons amics i això s'ha pogut veure sempre que han coincidit. La cantant, segons 'Socialité' i altres mitjans llatinoamericans, ha donat pistes dels nous temes que apareixeran en el seu nou disc que, segurament, sortirà el setembre d'aquest any i en alguna de les seves cançons apareixen frases com "andaba sola y te busqué para que me tortures", sembla un reclam directe a Sanz.

"Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o es en plan amigos"

Shakira ha fet cançons segons el seu estat emocional i així hem pogut conèixer en quin moment de la seva vida estava, ja que la música cura el dolor, però també expressa l'amor i els altres sentiments. Recordem la cançó dedicada a Piqué 'Addicted to You' o 'Me enamoré' on apareix el futbolista.

Però ara li toca passar pàgina i tornar-se a enamorar, i creiem que ja ho ha fet, però no de Lewis Hamilton, sinó d'Alejandro Sanz. En el moment de la cançó 'La Tortura' ja hi va haver rumors, tot i tenir els dos parella. Ara tots dos treballen amb 'Sony Music', així que de segur que ens tornen a sorprendre.

Alejandro Sanz o Lewis Hamilton? Qui serà l'afortunat de la cantant? Esperem esbrinar-ho ben aviat!