El grup d’empresaris de l’Alt Empordà BNI Gir Futur, que es va formar ja fa més de cinc anys, va celebrar fa uns dies la seva segona trobada presencial postpandèmia, al Golf de Torremirona de Navata. A causa de la pandèmia de Covid-19, les reunions setmanals s’han anat fent per videoconferència, cada dimecres, a dos quarts de set del matí.

L’objectiu de la trobada és passar-se referències entre uns i altres membres del BNI i augmentar la facturació i els ingressos dels seus respectius negocis. «És un sistema molt eficient i eficaç, com podem assegurar alguns dels membres que hi som des de l’inici. Les relacions humanes que s’hi creen ajuden a augmentar les sinergies i a generar referències de qualitat i alt percentatge d’èxit per als membres del grup», expliquen els representants del col·lectiu d’empresaris altempordanesos, i hi afegeixen que «l’actitud sempre positiva i cordial ens fa que aixecar-nos a aquestes hores no sigui cap problema, tot el contrari».

En les reunions setmanals, també sorgeixen, a més de grans col·laboracions, amistats i unions entre empresaris que generen nous projectes i empreses.