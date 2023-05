La passió pel motor és inamovible, pot adaptar-se a les circumstàncies, però mai desapareix. Així ho explica Marc Torrent, un llançanenc apassionat de les motos des de l’adolescència, que ha alimentat de creativitat i les ganes de fer les coses ben fetes. Una passió tan gran que es veu reflectida en el seu passat com a competidor de supercròs, enduro i rally-raid, i en la seva trajectòria professional com a mecànic de l’equip oficial espanyol de KTM.

Els últims deu anys han marcat un abans i un després en aquesta afició. Per temes laborals, Torrent va instal·lar-se a Suïssa el 2012, on va veure’s obligat a allunyar-se de la seva passió pel motocròs. «Els boscos suïssos estan totalment protegits i està prohibit circular-hi amb motos o 4x4», aspecte que explica com la motivació que el va llançar a cercar noves alternatives per poder continuar gaudint del món del motor. Després de provar una Harley-Davidson, Torrent va decidir adquirir-ne una que, mogut pel seu vessant artístic, va modificar per fer-la totalment adient a la seva persona. En el món del motor, el boca-orella és el millor màrqueting i, a través d’aquesta modificació personal, tot aquell que posseïa una Harley va començar a sentir parlar sobre l’exquisit treball d’en Marc. Així, sense pensar-ho ni plantejar-ho, Torrent va trobar un lloc destacat en el món de la customització de motocicletes que va obrir-li un gran ventall d’oportunitats. El 2015 va decidir obrir la seva pròpia empresa, que va anomenar Custmotion Switzerland. Una passió convertida en negoci.

El model de negoci no és un de qualsevol. Torrent té una premissa bàsica i és que el client no intervé en el procés de creació de la customització de la moto fins que està completament acabada. Ressalta molt la llibertat de treball, perquè la considera essencial per poder donar el cent per cent del seu talent. Això ho aconsegueix a través de la creació de confiança amb el client, un procés al qual dona molta importància. «Tinc un sistema molt marcat en què necessito fer tres cafès, en tres dies diferents, i una barbacoa amb el client per poder conèixer els seus gustos i motivacions». A partir d’aquí, qui deixa la moto a en Marc és perquè confia plenament en el seu treball. El resultat és una sorpresa i assegura que més d’un l’ha rebut plorant. Avui dia, Torrent ja en porta vint-i-cinc de personalitzades.

L’adaptació i modificació de la moto de la seva dona, però, és la que més destaca. Una modificació que va néixer de la necessitat i que ha requerit un estudi i treball de més d’un any. Tal com diu Torrent, les Harley’s tenen un pes exagerat que no veu còmode per fer llargs viatges i, per aquest motiu, la seva parella va comprar-se la Harley Sportster Iron, la més petita del mercat. En Marc va decidir equipar-la d’unes maletes de viatge, creant, sense saber-ho, la bagger més petita del món. Un canvi estètic i funcional que ha dotat amb un mecanisme per obrir les maletes a distància a través d’una aplicació mòbil. L’èxit de la seva creació l’ha sorprès, «és un somni del qual encara estic despertant». El que ha creat és, al cap i a la fi, un kit que espera poder comercialitzar. De fet, l’empresa de Harley-Davidson està interessada a afegir-lo al seu catàleg.

Aquesta moto, l’Iron Bagger, s’ha presentat guanyadora a diversos concursos europeus celebrats a països com Holanda, Itàlia, Bèlgica i França. A Madrid, va guanyar el tercer premi i la classificació directa amb un accés VIP per anar al campionat del món que se celebrarà l’any vinent a Alemanya.