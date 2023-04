La relació personal de la rosinca Arlett Cruz amb el món de la música s’ha plasmat ara en la publicació del primer senzill Siempre fuertes que ha sortit a la llum a mitjans d’aquest mes d’abril. El tema ve acompanyat d’un videoclip inspirat en el món de la boxa per representar la lluita, la fortalesa, la ràbia i la contundència de la cançó: «Ens va semblar que una noia boxejant i enfrontant-se a les seves pors i dimonis era la millor forma de fer-ho». Es tracta d’un tema de superació i apoderament personal que va dirigida a totes aquestes persones que han tingut un problema personal i l’han superat malgrat els obstacles, sentint així, que són capaços de tot» explica.

La cantant de 34 anys s’acompanya de l’instrumentista David Montenegro, a la guitarra. També és de Roses i és la seva parella des de fa quinze anys. Junts s’han llançat al ring amb temes de composició pròpia després d’estar tres anys dedicant-se a gravar versions a l’estudi que tenen muntat a casa: «Nosaltres vam formar la banda just abans que comencés el confinament. Van ser uns inicis una mica estranys, perquè no podíem fer concerts, però ens va servir per centrar-nos a les nostres gravacions. Ara que ja ha passat tot, hem vist el moment de treure els nostres temes». Són lletres introspectives i quotidianes que tenen un rerefons de dolor i melancolia, sense deixar de banda la seva faceta més pop i tocant temes d’amor i alegria.

Arlett es va formar com a banda a Roses el febrer de 2020. Té un estil propi dins el pop-punk amb un extra de frescor, rock i actitud canalla, en què es mouen com peix a l’aigua. Amb tot això el tema Siempre fuertes el defineixen com tot un còctel de guitarres, melodies i veus enganxadisses que no deixarà a ningú indiferent. El tema ja està disponible en totes les plataformes com YouTube, Spotify entre altres.

«La nostra idea és treure senzills cada dos o tres mesos dintre de l’estil de Siempre fuertes, encara que hi ha temes una mica més comercials. Tal com veiem que està el món de la indústria musical, no contemplem treure cap disc, ja que seria contraproduent». Sobre aquest món parlen clar. El primer single parteix d’una història personal sobre la seva relació amb el món de la música: «És un món amb moltes dificultats, sempre et trobes moltes pedres al camí, hi ha molta gent que intenta aprofitar-se de tu d’alguna manera. Tot això ens crea inseguretats i pors fins al punt que et planteges deixar-ho, tot, però t’adones que el més important no és arribar a un lloc concret, sinó el camí, les cançons, les hores de composició, els concerts i el suport dels seguidors, tot això és el que et fa continuar endavant i mostrar-te sense cuirassa».

Arlett Cruz combina la seva vocació professional com a tècnica en emergències sanitàries, treballant en una ambulància fent serveis d’urgències amb la música, que sempre ha estat present a la seva vida. Des de ben petita ballava a escoles de dansa i li agradava tocar el piano i cantar. «Més endavant em vaig comprar la meva primera guitarra i em vaig sentir molt identificada amb el gènere pop-punk que sonava als anys 2000, des de llavors no he deixat de tocar». S’ho va prendre seriosament quan va conèixer en David que ja venia de tocar en altres formacions. Amb ell van fundar el grup Trece días, a Barcelona, banda amb la qual van gravar dos LP i van fer molts concerts a sales de renom i amb grups molt coneguts en l’àmbit nacionals i internacionals. Ara s’estan centrant a crear una bona base de fans a les xarxes, publicat noves i bones cançons i anar creant una tribu, «un cop tinguem tot això, volem començar a fer concerts en directe» conclou.