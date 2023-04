El restaurant Lizarran de Figueres va celebrar dissabte el seu vintè aniversari amb una gran festa que va prendre el control del carrer Nacís Monturiol. L’acte va servir per festejar l’arribada de la franquícia a la capital de l’Alt Empordà, sent el primer establiment gastronòmic en oferir tapes i pintxos d’una àmplia varietat. L’esdeveniment va estar ple de música i festa des de les sis de la tarda fins a les vuit del vespre, dues hores rebudes amb gran expectació i que emplenaren totes les taules de l’establiment, fins i tot les que es van posar d’afegit. El grup de restauració va comptar una aproximació de cent cinquanta consumidors en les escasses dues hores de celebració.

L’ambient musical va tenir-hi molt a veure en això. L’artista Joan Tomàs va fer una introducció a l’acte i una breu dedicatòria al Lizarran pel seu aniversari, a més de cantar diverses cançons. En acabar Tomàs, Radiocasette Night va emplenar el carrer de ritme a través d’una sessió musical amb èxits des dels anys vuitanta fins a l’actualitat i Xavi Buixó va oferir una sessió DJ. Per finalitzar el catàleg d’actes, el so dels tambors del grup de percussió Tramuntakada va posar el punt final, deixant sorpresos a tots els allà presents.

La bona energia va ser transmesa també des de l’interior del restaurant on, gràcies a la participació de diversos proveïdors, es va poder repartir gots de cervesa i alguns pintxos de forma totalment gratuïta a tots els assistents. Sense dubte, una excel·lent iniciativa per incrementar el benestar de les persones i incentivar-los a consumir directament de l’establiment.

Celebració allargada

Tenint present la creixent afluència de gent local i turista a Figueres en els pròxims mesos, el Lizarran preveu allargar la celebració del seu vintè aniversari uns mesos més, segurament fins ben entrat l’estiu. Així, de forma anticipada, apunten a una molt possible promoció durant el mes de juny en què els agradaria oferir als clients un combo de dos pintxos i una cervesa per cinc euros. Tal com comenten, d’aquesta oferta serà possible gaudir-ne entre setmana, de dilluns a dijous, de les cinc de la tarda a les vuit del vespre. Així, més persones podran gaudir de la celebració.