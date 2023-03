L’Associació Albert Sidrach ha aconseguit recaptar més de 600 euros aquest cap de setmana passat, el dissabte 4 de març. La recollida s’ha realitzat en el marc de les activitats infantils i d’entitats celebrades a la Rambla de Figueres amb motiu del Carnaval.

En una jornada festiva al cor de la capital altempordanesa, l’Associació Albert Sidrach ha participat activament del programa organitzat amb motiu del Carnaval 2023 a Figueres. L’organització ha impulsat una xocolatada solidària al llarg de la tarda, que ha servit per recaptar fons per a la investigació del Sarcoma d’Ewing. Concretament, s’han aconseguit recaptar 668,93 euros que aniran destinats íntegrament per impulsar i ajudar en la tasca que realitza l’Hospital Sant Joan de Déu en relació amb el Sarcoma d’Ewing.

L’Associació va ser creada el 2019 per familiars i amics de l’Albert Sidrach, jove que ens va deixar mentre lluitava contra el Sarcoma d’Ewing. En aquell moment es va veure que actualment no existeixen tractaments específics, ja que és considerada una malaltia minoritària i, com a tal, no gaudeix de la mateixa prioritat que les malalties amb una prevalença més elevada. És per això que es va crear l’Associació Albert Sidrach amb el fi de recaptar fons per a la investigació del Sarcoma d’Ewing.