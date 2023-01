La Bizarrap Music Session de Shakira ha causat un terratrèmol a les xarxes socials. Les referències i atacs explícits de la cantant a Gerard Piqué i a la seva nova parella han sigut motiu de mems, polèmica i reaccions de tota mena. No obstant, aliè a l’allau de tuits que parlen sobre l’última cançó de l’artista colombiana, que acumula més de 62 milions de visites en poc més d’un dia, l’exfutbolista ha compartit dos missatges enigmàtics.

Primer, Piqué ha anunciat novetats en la seva lliga de futbol set per a la nit d’aquest divendres: «Demà a les 21.00 hores, Chup Chup @KingsLeague amb tots els presidents. La vida pot ser meravellosa», ha publicat en un tuit que al final incloïa una emoticona d’un pallasso, que podia entendre’s com un dard dirigit a la seva exparella.

Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. 🤡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) 12 de enero de 2023

El «circ» respon a la Federació

Més tard, l’excapità blaugrana ha aclarit els dubtes amb un vídeo acompanyat del que sembla un joc de paraules que fa pensar que es tracta d’una indirecta a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF): «Sabràs el que és bo», ha publicat, suposadament, amb referència a Javier Tebas, president de l’organisme rector de futbol que fa uns dies va comparar la Kings League amb un circ.

Així mateix, les imatges d’un pallasso a punt de treure’s la màscara i revelar la seva identitat fan pensar en una nova incorporació a la llista de jugadors de la lliga organitzada per Piqué i Ibai Llanos, com va succeir amb ‘Enigma 69’ en la segona jornada de la competició.

Ni rastre de la ‘session’

A part d’aquestes dues publicacions al seu perfil de Twitter, l’exjugador no s’ha pronunciat respecte a l’última cançó de Shakira. Igualment, Piqué no ha desaprofitat l’oportunitat de generar expectació entorn del seu nou projecte utilitzant l’enrenou per compartir dos tuits que, malgrat que no tenen relació directa amb la cantant de Barranquilla, deixaven la porta oberta a diferents interpretacions.

Es pot destacar que l’última ‘session’ del productor argentí Bizarrap acumula 62 milions de visualitzacions a YouTube en poc més de 24 hores i que ha aconseguit el mig centenar en un sol dia. Amb aquesta xifra, la col·laboració entre ‘Biza’ i Shakiras’ha convertit en el millor debut de la història per a una cançó en espanyol.