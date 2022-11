La prejubilació de Rosa Valls acaba amb cinquanta dos anys d'una nissaga de farmacèutiques al barri del Poble Nou de Figueres. El negoci continuarà obert, ara propietat de Sigfrid Mallol que manté gran part de l'equip

L’11 de maig de 1970, Rosa Bosch va obrir una farmàcia al barri del Poble Nou que, gairebé tres dècades més tard, passà a mans de la seva filla, Rosa Valls Bosch, que aquest setembre ha traspassat la titularitat del negoci a Sigfrid Mallol. La farmàcia continua, però amb la prejubilació de Valls s’acaben cinquanta-dos de servei al barri d’una nissaga de farmacèutiques. «Estem molt agraïts als clients, als del barri i als de fora, per tots aquests anys de confiança», explica Rosa Valls que, el 1988, va entrar a treballar al negoci de la seva mare i, una dècada després, passà a ser la titular arran de la jubilació de Bosch.

«El barri ha canviat molt, s’ha anat fent molt més gran, i és diferent d’abans a on ens coneixíem més tots, però encara hi ha molts veïns que continuen vivint aquí i que són clients nostres i d’altres de nous», detalla Valls que, el dissabte passat, conjuntament amb la seva mare, va celebrar un dinar a l’Hotel Duran de Figueres per agrair, «de manera especial», la col·laboració de l’equip de treballadors que ha estat al seu costat en els últims anys. La majoria d’empleats de l’antiga farmàcia Rosa Valls Bosch continuen treballant a la nova farmàcia Sigfrid Mallol. «La idea del dinar era donar les gràcies a l’equip, però també, tant la meva mare com jo, volem fer-ho extensiu a tots els clients que ens ha acompanyat durant tots aquests anys», manifesta Valls.