L'exalumna de l’Institut Alexandre Deulofeu fa anys que està instal·lada a la capital del món audiovisual, Barcelona. Va formar-se a l’Institut del Teatre i un cop acabats els estudis a Barcelona, va decidir continuar estudiant i formant-se a causa de les poques perspectives de feina durant la primera dècada dels anys 2000. Gina Bernadó Muntané, nascuda a Figueres l’any 1985, ha treballat en molts projectes des que va acabar el màster de «MA Production Design for Cinema and TV» de la Universitat de Kingston, a Londres. Des de llavors la seva capacitat creativa no s’ha aturat mai i ha treballat amb directors reconegudíssims com Isabel Coixet o Juanma Bajo Ulloa, també ha produït anuncis per marques com Cacaolat, Fujitsu i Audi, entre d’altres. Els seus projectes més destacables són la sèrie Nit i dia, de TV3; Los Inocentes, de Netflix; La enfermedad del domingo i Elisa y Marcela, també produïdes per Netflix.

La passió pel món de l’espectacle ja ve de lluny. De petita anava a la Salle de Figueres. «Podríem dir que allà va començar tot, ja que com a activitat extraescolar fèiem teatre i amb el grup d’amics de l’escola actuàvem sovint per l’Empordà, ens fèiem dir Shazam», ens explica la Gina que recorda amb un somriure aquells anys d’infantesa. A mesura que van anar passant els anys la Georgina va continuar els estudis a Figueres, després de la seva etapa inicial a la Salle, va estudiar el Batxillerat Humanístic a l’Institut Alexandre Deulofeu. La seva idea inicial era dedicar-se a l’espectacle, volia ser actriu, però no va entrar per nota a la carrera que volia. Sense defallir va continuar buscant què li agradava fins que va aconseguir plaça a l’Institut del Teatre i el 2012 va obtenir el títol superior en Art Dramàtic de l’especialitat d’Escenografia.

Conversar amb la Gina et fa adonar que els anys passen volant i mirar enrere després d’una llarga trajectòria va molt bé de tant en tant. Ella considera que l’educació que va viure la va obligar a repensar-se constantment, però tampoc ho veu com un defecte: «La societat colla molt, et fan decidir molt d’hora... Jo crec que està bé no tenir les coses gaire clares quan ets jove i provar diferents disciplines... D’aquesta manera vas tenint un bagatge per acabar triant allò que t’interessa més» ens manifesta.

La polivalència laboral

Treballar en diferents feines, dins del món del cinema, ha ajudat la Gina a veure diferents maneres de fer. «Al final crec que és el millor, és una manera de créixer professionalment, i molt més en el nostre àmbit la direcció d’art... No es considera una feina artística, tot i ser-ho, perquè funcioni ha d’arribar a la gent si no és absurd» ens comenta la directora d’art de Figueres.

Ella destaca per tenir un bagatge en diferents formats. Ha treballat fent ficcions, també publicitat, i els últims anys ha tingut molta feina amb les productores de les plataformes. La Gina considera que la polivalència dins el sector audiovisual és bona, i que ella l’ha assolit «perquè sempre he tingut una gran necessitat de conèixer coses noves, de continuar creant i d’aprendre... considero que la vida és un aprenentatge continu. Els temps canvien constantment i potser et penses que ets molt bo en el teu àmbit, però, si no t’actualitzes i t’adaptes, et quedes estancat i no progresses» ens remarca. A la pregunta de «tu creus que cal saber fer tantes coses per viure la vida dignament?» La Gina té una resposta clara: «A vegades només amb contactes en fas prou, no et cal ni haver estudiat una carrera o un màster... tan sols amb una trucada en fas prou, és així de trist, però és així» declara la cineasta que sempre que pot visita els seus pares, que ja s’han jubilat, a Figueres.