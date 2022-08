Una vintena d’exalumnes de l’escola pública de Portbou s’han retrobat, aquest estiu, amb motiu del seu cinquantè aniversari, ja que tots ells van néixer el 1972. La trobada es va centrar en un àpat al restaurant España. Entre els assistents també hi va ser la seva professora, Maria Lluïsa Llora. Com van fer en la seva època d’escolarització, s’han tornat a fer una foto junts. No hi va faltar una nit blanca festiva a les barraques dels pescadors.