La jove ‘influencer’ de 25 anys Aranza Peña, actriu també de ‘La rosa de Guadalupe’, ha mort aquest cap de setmana a Oaxaca (Mèxic) quan el vehicle que conduïa ha impactat contra un pal de la llum a gran velocitat per causes que es desconeixen, segons informacions de mitjans locals.

Segons les mateixes fonts, els serveis d’emergència van practicar a Peña maniobres de reanimació, però no van aconseguir que reaccionés i va acabar morint.

Durant la seva curta trajectòria professional, l’actriu va tenir diversos papers en sèries de Televisa com ‘La rosa de Guadalupe’ i ‘Como dice el dicho’.

Les mostres de condolença no s’han fet esperar. El Centre d’Educació Artística (CEA) de Mèxic ha lamentat la mort de la jove i ha expressat les seves condolences a familiars i amics de la noia, que era una enamorada de Barcelona, ciutat a la qual solia viatjar amb freqüència.

Con profunda pena nos unimos a la pena que embarga a la familia y amigos de @AranzaPena por su sensible fallecimiento DEP 🙏 pic.twitter.com/2N6qWYuuQ9 — CEA Televisa (@CeaTelevisa) 7 de agosto de 2022

De fet, només unes setmanes abans de morir, Aranza havia estat viatjant per Europa, ja que va mostrar en el seu perfil d’Instagram fotos de cada lloc que va visitar: va començar fa un mes a Amsterdam i després va passar a Itàlia i Suïssa.

Després, l’actriu va viatjar a Barcelona, ciutat de la qual va dir que era una de les seves «favorites». Allà sembla que va ser més temps, ja que va penjar diverses imatges a Instagram de la Sagrada Família, l’Arc de Triomf i la platja.

Finalment va viatjar a París, on es va fotografiar al Sena i la torre Eiffel, per exemple. En canvi, la penúltima foto que va compartir al seu compte va ser a Barcelona.

Segons declaracions dels coneguts, recollides per ‘Infobae’, era una noia animada i somrient. «Descansa en pau bb, em va doldre molt aquesta trucada de la matinada. Et recordaré sempre feliç, somrient i animada com eres. Només Déu sap quin és el nostre camí en aquesta vida. Vola molt alt, mai t’oblidaré», va escriure la també ‘influencer’ Grecia.

«Descansi en pau bonica»; «Vola amunt nena»; «Déu està amb tu Aranza»; «Et trobarem a faltar»; «No importa si ets jove, bonica o amb diners, tots tenim el mateix destí», han sigut les condolences d’alguns usuaris.