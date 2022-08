L’actriu nord-americana Anne Heche, de 53 anys, es troba hospitalitzada en estat crític després que el vehicle en el qual viatjava s’estavellés contra una vivenda de la ciutat de Los Angeles, segons han informat mitjans locals com CNN, el portal TMZ i Fox 32. La intèrpret conduïa un Mini Cooper blau que va sortir de la carretera i va provocar un incendi al xocar contra una vivenda a gran velocitat. El cos de bombers de Los Angeles va trigar més d’una hora a poder accedir al vehicle després de sufocar primer les flames.

Per sort, no hi havia ningú a la casa contra la qual va xocar el cotxe, segons van poder comprovar els bombers.

Heche va saltar a la fama a finals de la dècada dels 80 amb el seu retrat de Vicky Hudson i Marley Love en la telenovel·la ‘Another World’ i es va consolidar a Hollywood amb les pel·lícules ‘Donnie Brasco’ (1997), ‘Volcano’ (1997), ‘Sé lo que hicisteis el último verano’ (1997) i ‘Seis días y siete noches’ (1998).

L’actriu va mantenir una sonada relació amb la presentadora Ellen DeGeneres. El seu romanç, el primer a Hollywood entre dues famoses lesbianes, les va convertir en una de les parelles més perseguides pels fotògrafs des que van anunciar el seu amor el 1997 fins que van trencar l’any 2000. El final d’aquella relació va coincidir amb el declivi de la popularitat de Heche. Després es va casar i va tenir un fill amb el càmera Coleman Laffon, de qui es va separar anys més tard per unir-se a l’actor James Tupper, amb qui va tenir un altre fill.