Els prínceps hereus Maria i Frederic de Dinamarca han decidit treure el seu fill gran, Christian, del prestigiós centre educatiu d’Herlufsholm, al qual acudia fins ara després que diversos exalumnes hagin denunciat les pràctiques d’agressions sexuals i ‘bullying’ que hi van patir. La segona filla de la parella, Isabella, tampoc anirà a l’internat el curs vinent com estava previst.

La parella ha emès un comunicat oficial en el qual anunciava la decisió per a Christian, de 16 anys, i la princesa Isabella i en el qual asseguren estar «profundament commocionats pels informes» que han sorgit recentment sobre Herlufsholm. «Hem deixat clar [a la direcció de l’internat] que, com a pares d’un nen en aquest centre, esperem que l’escola faci el que ha de fer per rectificar aquestes condicions inacceptables».

Investigació interna

El centre educatiu d’Herlufsholm, un dels internats predilectes de les elits del país, ha rebut un dur revés per al seu prestigi després que s’emetés el documental ‘Els secrets d’Herlufsholm’, en el qual es van relatar denúncies d’exalumnes sobre situacions d’abusos sexuals i de violència física al centre i acusaven la direcció de no fer-hi res malgrat conèixer aquests fets.

Després de l’impacte del documental, l’escola va decidir expulsar quatre estudiants com a presumptes responsables de participar en alguns dels fets denunciats en la gravació, va emprendre una investigació interna i en va cessar el director. Christian, que es va integrar al centre l’agost de l’any passat, no és cap dels presumptes agressors que han sigut denunciats ni tampoc ha patit abusos.