Un home es casa amb un arbre a la Selva de Mar per acabar amb la desforestació

El dissabte 14 de maig, a les quatre de la tarda, la població de la Selva de Mar va acollir quelcom inèdit a l’Empordà: el casament d’un home amb un arbre. I és que l’actor i mediambientalista peruà Richard Torres, originari de l’Amazones, va contraure matrimoni amb la Catalunya, una olivera del Centre Cultural Les Escoles que va ser plantada en memòria de Xavi Delgado Charansonnet, un selvatà molt estimat i germà de l’actor i director Joan Frank Charansonnet, que va fer de padrí del casament.

Així mateix, la cerimònia, oficiada per l’actriu Elena Codó, va atraure un bon grapat de persones encuriosides per les característiques d’aquesta. Val a dir que per commemorar l’efemèride, també es va plantar un arbre de la Pau.

Una cerimònia per conscienciar

L’objectiu d’aquesta performance era brindar un homenatge a la Terra, i fer una crida urgent a la conscienciació ambiental dels humans. Així mateix, es volia reivindicar la importància d’acabar amb la tala de boscos i arbres, i posar de manifest la rellevància de reforestar el planeta, així com aturar la pol·lució i contaminació.

Aquesta no és la primera vegada que aquest artista escenificava un matrimoni amb un arbre. De fet, des de 2012 ho ha fet, i amb molt d’èxit, a gairebé vint països del Carib i Amèrica, com Mèxic, l’Argentina, Colòmbia, Brasil, Cuba, Xile, Guatemala, Bolívia, Uruguai, el Panamà, la República Dominicana, o el Perú. En tots aquests indrets ha plantat també arbres de la Pau, lluitant aferrissadament contra la desforestació. Actualment, està escenificant la seva performance a diversos països europeus, i aquest era el primer cop que ho feia a Catalunya. L’actor només volia fer la performance a la Selva de Mar, però finalment ho farà també a Barcelona, el 3 de juny.

Una altra performance

Aquell mateix dia, a les sis de la tarda, l’actor Richard Torres també va escenificar, al Centre Cultural Les escoles, Frida 4901. Las otras mujeres muertas. Aquest és un monòleg que parla sobre la violència de gènere, en concret dels assassinats masclistes comesos entre 2020 i 2021 a Mèxic.