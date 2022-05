El Pot Petit ha fet entrega del xec solidari de 4.500 euros a l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), entorn la campanya solidària Les Neules del Pot Petit, que va encetar la seva primera edició el passat Nadal. Una iniciativa que, segons el grup musical familiar, "dona més sentit a la nostra feina" ja que "El Pot Petit va néixer amb la intenció de crear moments de retrobaments i experiències familiars úniques", manifesten els seus integrants.

En aquesta primera edició, les neules solidàries de Sant Tirs es destinen l’AFANOC, una entitat amb més de trenta anys de trajectòria que acompanya les famílies d’Infants i adolescents amb càncer des del moment del diagnòstic i al llarg de tot el procés de la malaltia. El propietari de Neules Sant Tirs, Quim Romeu, manifesta que “estic molt content i molt emocionat perquè aquesta primera edició ha funcionat molt bé. No sabíem quin nivell d’èxit podríem tenir i poder entregar aquest xec és una satisfacció”. Romeu afegeix que el projecte tindrà continuïtat, "continuarem treballant per ajudar els infants i en la pròxima edició treballarem per poder ser encara més solidaris, començant a vendre les neules d’El Pot Petit abans i amb més punts de venda i més disponibilitat”.

Per AFANOC, aquestes aportacions són "fonamentals" per sostenir un projecte de tant d’impacte com el d’AFANOC. I ho han estat encara més durant una pandèmia, "que no ha aturat el suport a les famílies afectades”, afegeix Maite Golmayo, responsable de comunicació i relaciones externes de l'entitat.

Les Neules d’El Pot Petit

És un projecte que uneix l’imaginari màgic d’El Pot Petit amb el producte llaminer de Neules Sant Tirs. E2S Creativa ha col·laborat en el projecte fent el disseny del pot, a més de l’acompanyament estratègic i comunicatiu.

El Pot Petit és un dels grups de música de més èxit en la creació i producció artística per a públic familiar, amb una trajectòria de més de deu anys en el sector i més de 1.000 concerts realitzats. A partir d’un llenguatge musical amb repertori de creació pròpia, produeix espectacles i concerts que combinen la música amb els titelles, el teatre i l’humor, i tot plegat dona forma a l’imaginari màgic d’El Pot Petit.

Neules Artesanes Sant Tirs és una empresa familiar que des del 1985 elabora neules artesanes fidels a les arrels de l’ofici, mantenint l’essència i la qualitat, però sense deixar de modernitzar els sistemes productius per crear nous productes. Els seus mètodes d’elaboració i els seus ingredients converteixen les neules de Sant Tirs en úniques