Un saló de perruqueria de Figueres ha creat, al costat d'altres 84 salons de tot l'Estat, ‘Perruquers amb Ucraïna’, una iniciativa per a recaptar donacions per a pal·liar els efectes del conflicte que s'està produint actualment a Ucraïna.

La campanya ha començat amb el mes de maig i s'estendrà al llarg de sis setmanes en la qual els clients de cada saló podran col·laborar de diverses maneres.

Ester Ribas, del saló figuerenc Ester Estilista, explica que es tracta d'una iniciativa que “ens permet aportar el nostre gra de sorra a aquest conflicte i mobilitzar al nostre entorn més pròxim perquè col·labori” i afegeix que “la unió de tots els salons que participem ens fa molta il·lusió i aporta solidesa i més garanties a aquesta iniciativa, que hagués estat gairebé impossible de dur a terme actuant en solitari”.

Un sistema fàcil i transparent

Per a recaptar les donacions la iniciativa col·labora directament amb dues de les principals ONG a nivell mundial que estan treballant directament en el conflicte: Acnur i Amnistia Internacional.

Com indica el lema de la campanya ‘El que tu dones, nosaltres ho descomptem del teu servei’, és la clienta i el client qui realitza la donació directa a una de les ONG que col·laboren en el projecte, a la seva elecció. Una vegada realitzada la donació, a través dels canals i formularis oficials d'Acnur i Amnistia Internacional, la perruquera o el perruquer comproven que aquesta quantitat ha estat efectivament donada i resten aquest import del preu dels serveis del client donant.

L'import de la donació “s'escala segons la quantia del tiquet, els serveis realitzats o productes comprats, sempre en consens amb la persona responsable de cada saló; perquè el client no hagi d'assumir costos extra i el perruquer o perruquera pugui col·laborar, aportant una porció del seu marge de beneficis”, explica Pablo Sánchez, general manager d'Inside Hair, l'agència de Consultoria i Màrqueting especialitzada en el sector de la perruqueria que ha desenvolupat aquest projecte. Així mateix, Sánchez assegura que “totes les donacions es realitzen de manera directa a les plataformes de les ONG seleccionades. El perruquer només actua com a mediador i per a comprovar que la persona ha realitzat la donació. Una vegada aquesta persona ha realitzat la seva donació a través de les plataformes seleccionades mostra el comprovant a l'estilista que descompta aquest import del total del tiquet del client”.

També, s'habilita la possibilitat de realitzar una donació lliure, sense límits ni lligada al consum en saló “per a totes aquelles persones que vulguin contribuir amb aquesta causa, sense límits i sense vincular-ho als serveis de perruqueria” conclou el portaveu de la iniciativa.

Una iniciativa per a tothom

A través de la web de la iniciativa (peluquerosconucrania.com) s'ha creat un directori de les entitats que col·laboren amb la causa per a ajudar a donar visibilitat a totes les persones que estan dedicant el seu temps a pal·liar aquesta emergència internacional.