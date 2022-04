Tal com deien les Mamarazzis la setmana passada en EL PERIÓDICO, un noi moreno, alt i amb barba va ser el misteriós acompanyant que la princesa Leonor va portar a la festa del 70è aniversari de la seva àvia Paloma Rocasolano, segons va revelar en exclusiva la revista ‘¡Hola!’. El noi que ha fet saltar totes les alarmes va viatjar en una furgoneta amb la família reial fins a la residència de Telma Ortiz a Madrid, on tots van ser fotografiats. Pel que sembla, el noi portava una dessuadora amb el logo de l’escola on estudia la princesa d’Astúries.

Fa uns mesos, alguns mitjans apuntaven que l’hereva estava «il·lusionada» amb un noi de la seva classe de batxillerat. Aquesta setmana aquest és el tema de portada de la revista ‘Lecturas’, en què Pilar Eyre assegura que «el noi és un company d’escola i ha estat amb ella aquestes vacances, que ha passat a Madrid junt amb la seva família». La princesa d’Astúries, que ja ha fet els 16, «està enamorada», proclama la revista. Es tracta del seu primer amor i els seus pares ja coneixen l’afortunat. «Sabem que l’amic de Leonor és alt, moreno, va a una classe superior i a l’escola són inseparables», explica Eyre. ‘Mamarazzis’ del 20 d’abril: ¿Té nòvio la princesa Elionor? Molt canviada i madura La recent visita a Espanya de la princesa Leonor no només ha revelat el canvi físic que la filla dels reis ha tingut en els últims mesos. En plena adolescència, Leonor ha canviat. «L’aparició de Leonor sense mascareta ens ha deixat a tots bocabadats perquè el seu rostre és d’una bellesa madura i enlluernadora», assegura Eyre. «No sabem ben bé què ha fet la princesa d’Astúries aquests dies a Espanya, a part dels dos actes en què ha participat i la visita a la seva àvia materna pel seu aniversari. El que sí que coneixem és el que no ha fet». I és que la jove Leonor no s’ha separat del seu amic.