Rodejat de motos va néixer i ha crescut Eudald Serra Coll (Figueres, 24 de febrer de 1994), un nom vinculat estretament a la marca Ducati des de fa poc més de set anys. El figuerenc va deixar els estudis per entrar a treballar a l’empresa familiar, un tomb que ha cristal·litzat en un dels concessionaris amb més èxit de la marca a escala estatal i una projecció engrescadora per un futur marcat per les noves formes de propietat de vehicles. A més, Serra ha presentat, fa pocs dies, la plataforma Lynnch, un software, únic a l’estat espanyol, capaç de fer un estudi complet de mercat de qualsevol vehicle en pocs segons, juntament amb Pol Morral. Un conglomerat de projectes empresarials que no són el final d’una llarga llista d’idees que, de moment, continuen a la recambra.

«Un dia vam parlar amb el meu pare i necessitava algú a la botiga. Veníem de la crisi del 2008 i calia algú per ajudar en l’apartat comercial. Vaig deixar els estudis per entrar a treballar en el concessionari i tot ha acabat sortint molt bé», recorda Serra sobre com se li va plantejar l’oportunitat. I és que, anys enrere, el concessionari formava part del grup Motoexpert, emblemàtic negoci figuerenc que va començar al carrer de la Jonquera, passant, després, a la carretera d’Olot. Amb els anys, el taller multimarca va passar a comptar amb concessionaris a Figueres, Girona i Mataró, a més d’un equip de competició. La crisi del 2008 va marcar el punt final a l’etapa de creixement i va obligar a redimensionar l’empresa, fins a conservar un únic concessionari, a l’entrada nord de Girona amb Suzuki, Triumph i Ducati. «Dos anys després, Ducati ens va proposar l’exclusivitat de la seva marca i ens vam convertir en el concessionari més gran de tot l’estat espanyol. No hem parat de créixer, i ens vam convertir en un dels punts de venda més importants», recorda sobre un any, el 2019, on van doblar les vendes fins a les cent vint motocicletes. «Tenim el record de vendes de la província de Girona des del 2005», explica Serra que, a més, va rebre la nominació a millor concessionari d’Europa el mateix any, un guardó que va acabar a Anglaterra.

El figuerenc és un dels exemples per desmitificar la necessitat d’un grau universitari davant l’exigència dels negocis actuals. «Ho tornaria a fer. El dia a dia és radicalment diferent de la realitat de la feina. Quan vaig agafar rols directius, vaig fer un màster a Girona, però més enfocat als casos pràctics i l’empresa familiar», explica.

Ja sense idees de bomber

Poc després d’agafar les regnes de la part comercial, Serra reconeix que «vaig tenir un temps on no sabia cap a on volia anar. Em vaig plantejar fer les proves per entrar a bomber i altres sortides. No tenia cap carrera i no sabia què fer. El dia a dia em va agradar molt, vaig veure que hi havia molta feina per fer aquí i ho he acabat convertint en la meva passió».

Amb les incògnites sobre el present completament aïllades, de la mà de Ducati, el figuerenc es troba immers en diferents projectes relacionats amb el món de la mobilitat. Des d’una empresa de tubs d’escapament amb la que col·labora, fins a la nova plataforma Lynnch, que espera poder aconseguir els primers clients en aquest primer trimestre del 2022. Sempre sota el paraigua de Ducati, alguna idea de negoci més ronda pel concessionari. «Al final tot ho ha anat marcant el dia a dia. Ara entrem en un moment on la indústria i la demanda està canviant, i es donen moltes oportunitats de negoci», afirma, sense mostrar definitivament totes les cartes.