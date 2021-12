L’Associació de Veïns del barri de la Presó de Figueres han col·locat un arbre de Nadal fet de llaunes reciclades a l’emporlanat del costat de la presó.

El tronc de l’arbre està fet amb un tub d’extracció de sis metres d’altura i una mica menys de mig metre de diàmetre. D’aquest tronc surten vint tiradors d’acer, que travessen les mil dues-centes llaunes de refresc que s’han utilitzat. Alguns membres de la junta de l’associació han perforat les llaunes prèviament per poder passar-hi els tiradors. Una estrella de llums LED corona aquest arbre, que està fet íntegrament de material reciclat i reutilitzat.

Per obtenir aquestes llaunes, han col·laborat amb diversos bars, locals comercials i entitats de la zona. L’acte, que ha començat poc després de dos quarts d’onze, s’ha acompanyat amb música d’ambient nadalenc mentre els membres de la junta de l’associació de veïns muntaven l’arbre, que es retirarà després de festes.

Per celebrar el Nadal, l’Associació de Veïns del Barri de la Presó de Figueres buscava una activitat que fos viable si es tornaven a intensificar les mesures contra la Covid-19, per la qual cosa van desestimar organitzar un tió popular i una xocolatada o un pessebre. La idea final ha sortit d’un dels membres de la junta de l’associació, que va trobar-la a internet.

Aquesta iniciativa s’ha dut a terme per decorar el barri durant aquestes festes. De fet, els veïns es queixen que no hi ha ornamentació nadalenca a la seva zona, ja que els llums de Nadal del carrer Sant Pau no arriben fins al tram del carrer d’aquest barri.