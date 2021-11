Jordi Comas Casanovas (Cabanes, 1992) va estudiar batxillerat artístic a l’institut Alexandre Deulofeu de Figueres i, també, va passar per l’Escola d’Arts d’Olot. Després, va fer una estada de pràctiques de cinc mesos a l’Adict Gallery, on va continuar avançant. «Allà, hi vaig aprendre moltes coses relacionades amb l’escola d’art que no s’aprenen a l’Empordà. Pinto –afegeix– per a expressar el meu sentit de la bellesa». I ha viatjat, gairebé, per tot el món. «He pintat murals a tot arreu i, ara, me n’aniré a Miami», avança Comas.

El seu art es fixa en el fet quotidià i el costumisme per a donar-li rellevància, presentat, per exemple, a una figura mundana com una joia o un ésser diví. «Els treballs que pinto es fixen en els relats de mites i llegendes, per donar un discurs i un sentit nou a històries contemporànies», continua explicant. A Fert, l’apassiona la visió humanista que se li dona, per exemple, a la majoria de personatges dels mites grecs i utilitza aquest mateix estil de relat per a donar forma a les seves idees.

«Les meves obres no busquen la crítica, sinó que tracten de reclamar la reflexió de l’espectador, aturar un moment i observar de nou. L’estil –afegeix– que he desenvolupat es basa en la unió del grafit amb el disseny gràfic i la figuració, creant fons abstractes que contrasten amb elements directes i reconeixibles». Comas es concep com un artista urbà o muralista i, a la nostra comarca, hi ha deixat empremta en municipis com Sant Pere Pescador, Cabanes, el Port de la Selva, Figueres, Garriguella i Vilamacolum, on diumenge passat es va inaugurar el mural en homenatge a la pagesia, a l’entrada del poble. De Vilamacolum, aquest artista cabanenc viatjarà cap a Gijón. Molts cops el contracten per dirigir tallers o per a empreses que volen fer una jornada entre els seus treballadors.

«Quan intervinc en l’espai públic, el meu treball és, generalment, acurat i mesurat, en contrast amb la majoria dels meus treballs en l’estudi, en els quals dono aire lliure al càstig de les tècniques i suports, en una recerca de textures i matisos», reflexiona Fert, pel qual «sempre és important reivindicar el que tenim a casa. És un honor que es compti amb mi, per a reivindicar el món rural, ja que, sense els camps, als supermercats, no hi trobaríem res», manifesta.

Per trobar els protagonistes dels seus treballs, busca en el fet popular, per tal de veure-ho com alguna cosa brillant o agafa figures per tornar-les a la cosa terrenal. Destacant la seva bellesa i convidant a la seva admiració.

A través de la seva pàgina web, www.fert.one, l’artista explica com convertir-se en un grafiter per un dia. «Som experts a dinamitzar tallers de grafit per a grups. Hem creat obres d’art unint persones de tota classe i condició, i ens ho hem passat d’escàndol junts. Fem tallers a mida en funció de les necessitats de cadascú. T’ensenyem a utilitzar l’esprai com fa una llegenda del grafit i, junts, creem murals preciosos», manifesta Jordi Comas, el qual avisa que, això és sense haver d’escapar de la policia.

A la gent, li encanta l’art i tenir obres de qualitat exposades a casa seva o en un local, que aporta valor cultural a la seva empresa i atrau clientela. «Fem quadres a mida per a la teva paret, el nostre treball s’ha exposat en galeries de tot el món, des de Madrid a Miami Beach. Hem treballat per galeries d’art de prestigi i podem assessorar-te sobre on i com col·locar una obra, perquè faci lluir encara més el teu espai», declara.