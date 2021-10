Un sopar solidari a Peralada impulsat per Junta Local de Figueres de l'Associació Contra el Càncer va permetre captar 6.405 euros.

El sopar va aplegar 214 persones al nou Mirador del Castell de Peralada, superant les xifres d'assitents d'anteriors edicions. L'any passat no es va celebrar per la pandèmia.

A banda del sopar es van celebrar sortejos d’importants regals cedits per diferents col·laboradors de l’Alt Empordà. Al llarg de l’esdeveniment, conduït pel mestre de cerimònies Tomas Spieker, els assistents van poder gaudir d’una degustació gastronòmica a càrrec del xef del Castell de Peralada i de música a càrrec d’un dj.

El sopar també va comptar amb el suport de diferents institucions públiques com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Peralada, l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Fundació Salut Empordà. Així com, una trentena de membres del Rotary Club van mostrar el seu suport a la causa amb la seva assistència.

Com a amfitriona de l'esdeveniment, es va comptar amb la Presidenta de la Junta Local de Figueres de l’Associació Contra el Càncer, Julieta de Masdevall.

Els 6.405 euros recaptats aniran íntegrament destinats a eliminar les desigualtats i vulnerabilitat dels pacients de càncer i de les seves famílies, situació que s'ha vist agreujada els darrers mesos. Per a elles, l'entitat posa a la seva disposició professionals que ajudaran a les famílies durant tot el procés de la malaltia ajustant-se a les seves necessitats.

Propers esdeveniments

El proper 21 d’octubre tindrà lloc la col·lecta anual, fent un esforç més per part de la Junta, per aconseguir la major recaptació possible per a la causa.

A més de les diferents taules petitòries que se situaran a diferents punts de Figueres -plaça del Mercat, plaça de l’Ajuntament, carrer Joan Maragall, placeta baixa de la Rambla i davant del CAP-, els voluntaris i les voluntàries de la Junta Local estaran també pels seus carrers amb les guardioles verdes característiques de la col·lecta.

En aquests dies, des de la Junta també s’està treballant en l’organització del torneig de pàdel solidari “Volea per la vida”, que se celebrarà els dies 4, 5, 6 i 7 de novembre al Club Tennis Figueres. Les inscripcions es poden realitzar al Club (T, 669 748 288) fins al pròxim 29 d’octubre.