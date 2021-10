Després de l’obligat parèntesi de l’any passat, l’AECC-Catalunya contra el Càncer Figueres reprèn la celebració del Sopar Benèfic anual al Castell de Peralada. Així, la nova edició d’aquesta ja tradicional vetllada solidària de l’Alt Empordà, tindrà lloc el divendres 1 d’octubre a partir de les 20.30 h. Un dels aspectes a destacar de l’edició d’enguany és el canvi d’ubicació del sopar, que es realitzarà al nou espai del Castell de Peralada: El Mirador.

Per a celebrar aquesta vetllada tan especial, tots els assistents podran gaudir d’una magnífica degustació gastronòmica de la mà del xef del Castell de Peralada. A més, hi haurà sortejos d’importants regals cedits per patrocinadors i col·laboradors tals com una peça d’alta joiera cortesia de la Joiera Carbonell de Figueres, una aquarel·la de l’artista Maria José Alba o una estada per a dues persones a l’Hotel Sa Perafita de Cadaqués, entre altres.

Diverses autoritats i personalitats de l’Alt Empordà assistiran a aquest acte per fer costat personalment a aquesta causa. Entre els 200 assistents ja confirmats es troben representants de l’Ajuntament de Peralada, l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Fundació Salut Empordà.

La col·laboració en aquesta iniciativa pot materialitzar-se:

Adquirint un tiquet senzill del sopar per un import mínim de 85 euros en adults i 50 euros per a joves de 18 a 30 anys.

Adquirint una taula sencera (6 comensals) per un import de 510 euros.

A més, s’ha creat una “Taula 0” per a recollir les donacions econòmiques de totes aquelles persones o institucions que, no podent assistir a l’acte, desitgin aportar el seu granet de sorra a la causa.

Per informació i reserves cal contactar a través del telèfon 972 20 13 06 o via correu electrònic en l’adreça activitatsgirona@aecc.es. Així mateix, el compte habilitat per a realitzar aportacions voluntàries és: ES98 0049 1807 3028 1016 3149 (Banc Santander).

La tasca de l’AECC-Catalunya contra el Càncer Figueres en xifres

Durant l’any 2020, el Departament de Psicooncologia de l’AECC-Catalunya contra el Càncer Girona va patir una aturada de tres mesos del servei presencial a l’Hospital de Figueres degut a la pandèmia. Malgrat aquesta circumstància es va habilitar el servei de visita telefònica i telemàtica per seguir donant suport i acompanyant als pacients de càncer i a les seves famílies. El mes de juny es va recuperar el servei presencial, assolin la xifra de 53 pacients atesos en 175 sessions.

L’Àrea de Voluntariat va donar suport a 15 persones a l’Hospital de Figueres i 13 persones al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, fent gairebé 300 visites d’acompanyament en el primers mesos de l’any. La situació epidemiològica va comportar la retirada del voluntariat presencial als centres sanitaris, però l’activitat es va adaptar ràpidament per a oferir els serveis d’acompanyament per via telefònica i a domicili.

Finalment, pel que fa a prevenció, es van realitzar diverses xerrades per a nens i joves al Centre Escolar Empordà de Roses, l’INS Olivar Gran de Figueres i l’INS Alexandre Deulofeu de Figueres, arribant a un total de 445 alumnes de la comarca. També es va organitzar una xerrada per a la població general sobre Alimentació Saludable a l’Escala, amb una assistència de 20 persones.

L’AECC-Catalunya contra el Càncer, 68 anys d’experiència en la lluita contra el càncer

L’AECC-Catalunya contra el Càncer és l’entitat de referència en la lluita contra el càncer des de fa 68 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Catalunya, detectar àrees de millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari.

Forma part del seu ADN està al costat de les persones, pel que el seu treball s’orienta a ajudar-les a prevenir el càncer; estar amb elles i les seves famílies durant el procés de la malaltia si se li diagnostica; i millorar el seu futur amb l’impuls de la investigació oncològica.

En aquest sentit, a través de la seva Fundació Científica, l’AECC aglutina la demanda social d’investigació contra el càncer, finançant per concurs públic programes d’investigació científica oncològica de qualitat. A dia d’avui, és l’entitat social i privada que més fons destina a investigar el càncer: a Catalunya, ha invertit 28,8M€ en 106 projectes d’investigació.

L’AECC integra a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i finançar projectes d’investigació oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. A Girona, l’AECC està estructurada en 38 delegacions locals, compta amb més de 178 persones voluntàries, 4.536 socis i sòcies i 14 professionals.

Durant el 2020, l’AECC-Catalunya contra el Càncer Girona ha atès 993 persones afectades per al malaltia.