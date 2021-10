L’espai de promoció i venda de productes, experiències i cultura empordanesa, Secrets de l’Empordà, ha celebrat el seu primer aniversari. El projecte, adherit a la Marca Empordà dels Consells Comarcals de l’Alt i el Baix Empordà, s’ofereix com a punt de trobada per productors, professionals, empreses i municipis empordanesos que es vulguin promocionar a l’eixample de Barcelona.

La celebració va servir per inaugurar l’exposició de fotografies Els Colors de l’Empordà d’Yvonne Heinert, que es pot visitar a l’espai, i va oferir una xerrada sobre Els empordanesos a Barcelona de la mà del periodista Josep Playà i l’historiador Marià Baig.

Més d’una trentena de persones, sota protocol Covid-19, van participar de la festa, en la que van poder gaudir de vins i productes típics empordanesos, on no van faltar els brunyols.

Entre les activitats programades per Secrets de l’Empordà, fundat per Luismi Martínez i Pere Cantenys, hi figuren presentacions de llibres d’autors empordanesos i tastets de vins, olis i altres productes de l’Empordà. Els interessats a conèixer l’espai podeu consultar la web www.secretsdelemporda.cat. «L’Empordà sempre ha estat molt present a Barcelona, fins fa poc hi teníem l’Associació dels Entramuntanats que es va dissoldre. A partir d’ara, com a Secrets de l’Empordà, ens agradaria ser un digne referent del nostre territori a la capital del país», diuen els seus responsables.