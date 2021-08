Segurament, qui hagi anat a les platges de l’Escala, haurà sentit alguna vegada «Rikini Cokini», i tot seguit haurà vist una munió de gent traient el moneder per anar a comprar cocos.

El restaurant La Mod Taste&Jazz Club, situat al passeig marítim de l’Escala, ha creat un còctel com a homenatge a Pedro Martos, el conegut venedor d’aquest fruit tropical que des de fa més de trenta anys que recorre les platges escalenques. Marcos Closa, propietari de La Mod, va conèixer a Martos a cala Montgó ja fa vint-i-tres anys i des d’aleshores que mantenen una forta amistat.

El còctel portarà el nom «Rikini Cokini», una part de la cantarella que Pedro Martos canta com a reclam per vendre els seus cocos, i que com diu Closa «s’ha convertit en l’himne oficial de Montgó».

Com no podria ser d’una altra manera, l’ingredient principal serà el coco acompanyat de diferents aiguardents, fent que el còctel definitiu sigui escollit pels mateixos clients.