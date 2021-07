El llenguatge d’alguns joves inclou paraules curioses, mots que són tan comuns entre ells però tan estranys per a persones de més edat, que no els entenen. Crush, shippeo o random són expressions freqüents entre la població adolescent. Però, tothom sap què volen dir? Moltes vegades el seu significat s’allunya del que un es podria arribar a imaginar. Intentem descobrir el vocabulari juvenil actual.

Diuen que el temps ho canvia tot, i ja deu ser veritat, perquè la forma de parlar també la canvia, i molt. Cada generació es confecciona el seu propi diccionari, uns codis amb interferències per als adults. Ara aquests obstacles lingüístics es fan més latents que mai. Qui no ha escoltat alguna vegada una persona que diu: «no entenc res del que diuen els joves. Utilitza paraules com mood o stalkejar, i no sé què volen dir...». O bé potser ho heu dit vosaltres mateixos... I si un jove us ho sent dir, us diran que sou uns boomers, en altres paraules, uns antiquats.

En qualsevol cas, no patiu, el llenguatge és un reflex de les generacions. I en una generació com la d’ara, on tot està hiperconnectat, internet i les xarxes socials són les fonts principals del diccionari juvenil. De fet, la majoria d’expressions utilitzades provenen d’aquí, i són, o bé anglicismes, o bé castellanismes. I poden provenir des del títol d’una cançó fins de la més remota anècdota que podeu trobar a Tik Tok, Instagram o YouTube. Com n’és de curiós el llenguatge...

Per exemple, una de les paraules més repetida en una conversa entre adolescents és bro. Aquest mot ve de l’anglès brother, que vol dir germà, i s’utilitza per saludar un amic. Així que ja ho sabeu, si voleu estar al dia i deixar living –és a dir, impressionats– a tothom, feu servir aquest curt mot.

Ara bé, si bro és un terme utilitzat entre amics, crush és una paraula per parlar d’amor, concretament d’amor platònic. Normalment, els joves utilitzen aquest mot per determinar que una persona, que pot ser famosa o no, els hi agrada, però saben que (potser) mai podran ser parella.

I és que als nois i a les noies els ve de gust i els agrada sentir-se enamorats. Bé, ve de gust no... els cunde, com dirien ells. Si el seu crush els declarés el seu amor, i els demanés per sortir, sens dubte li dirien: de una! I després entre ells es dirien rawr, que vol dir t’estimo. I la seva procedència... és curiosa. Ve de l’idioma dels dinosaures, i el seu origen sembla que es remunta a mitjans de la dècada dels 2000, quan comença a fer-se servir a internet. Sembla que les modes tornen...

Ara, poques vegades un adolescent demana per sortir a un crush, no fos cas que li digués que no, i es converteixi en un loser, un perdedor. Seria un bon fail (és a dir, error), i després, els seus amics, irònicament, li dirien: F en el xat. Aquesta darrera expressió, que també vol dir que una cosa no ha sortit com s’esperava, té un origen ben original. En una de les darreres entregues del videojoc Call of Duty, els jugadors assisteixen, en un moment concret de la partida, a un funeral. Per mostrar els seus respectes, els gamers (paraula del diccionari juvenil també i que vol dir jugador en anglès) cliquen la lletra F del teclat de l’ordinador.

I per cert, si un crush li diu a un adolescent que no vol sortir amb ell o ella, sabeu com se sentirà? En mood trist. I què vol dir mood? Doncs estat d’ànim en anglès.

Anglicisme, castellanisme...

Ara bé, no tots els termes juvenils venen de l’anglès, del castellà o de l’idioma dinosaure, també hi ha mots que provenen del francès, com un d’incorporat recentment. I és que ara els joves, quan veuen un noi de carrer, joves que es busquen la vida (èticament, o no) i que provenen de famílies humils, diuen: és un MDLR. Són les sigles de l’expressió francesa: Mec de la rue. I la procedència d’aquest mot és ben curiosa: una cançó del cantant Morad. La música també inspira el llenguatge dels joves.

Però cap als cantants, famosos i youtubers no tot són floretes, també hi ha qui els odia: els haters. Aquest anglicisme serveix per denominar aquells usuaris de les xarxes que difamen, i critiquen amb menyspreu a algú, o fins i tot algun acte, festa o qualsevol cosa. Els agrada trolejar... Aquesta és una paraula curiosa, i no és ni un anglicisme ni un castellanisme. Prové del noruec, del mot troll, i es fa servir per denominar el fet de generar polèmica, ofendre, provocar, i també molestar, prendre el pèl o vacil·lar.

Ja veieu, els joves i adolescents són rondinaires de mena... Bé, rondinaires i tafaners. Els agrada molt stalkejar les xarxes socials de la gent. Sempre s’ha d’estar ben informat i a punt, no fos cas que aparegués un nou salseo, és a dir, una xafarderia. I algunes d’elles sorprenen molt. Alguns dirien mare meva!, i els joves dirien OMG, que són, ni més ni menys, que les sigles d’Oh my God (Oh Déu meu) en anglès. I parlant de déus, hi ha molta gent que pensa que XD vol dir ‘por dios’, i en realitat, si ho miren horitzontalment, veureu que és una cara somrient amb els ulls tancats. I ja que parlem de riure, una expressió que els joves utilitzen per dir que alguna cosa els fa riure molt és Lol. Aquest és un mot que prové de l’anglès, i són les sigles de Laughing out loud (Riure en veu alta).

Ja veieu, el repertori de mots que utilitzen els joves és ample. Ara ja heu fet una petita introducció en el llenguatge dels adolescents, tot un món. Ja podeu presumir i fer postureig... Però el cert és que han quedat al tinter moltes més expressions juvenils; la llista és interminable.

Estar del chill (estar tranquil, relaxat), ser random (aleatori, fora de context), shipejar (fer de Celestina), ser cute (bonic), fer ghosting (fer el buit per les xarxes)... I encara ens en faltarien. Ara bé, no us esforceu a memoritzar-les profundament, el llenguatge canvia constantment. Fa poc temps no eren aquestes les expressions utilitzades. Quines seran demà?