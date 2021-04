L'actor Jordi Sánchez: «Em sembla horrible que estiguin tots sense la mascareta com si no passés res»

El popular actor i dramaturg Jordi Sánchez (Barcelona, 1964) entén que viure en un escenari de pandèmia "és molt complicat", però assegura que li sembla "horrible que estiguin tots sense la mascareta com si no passés res, que es barregin les bombolles amb aquesta facilitat". Acaba de publicar seu últim llibre, 'Ningú és normal', en què reuneix històries quotidianes, reflexions vitals i anècdotes sobre la seva professió en més de quaranta relats.

L'intèrpret barceloní va rebre l'alta hospitalària el 17 de març passat després d'un mes i mig ingressat a l'Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz (Madrid) per Covid-19, i passar vint-i-quatre dies entubat i amb un coma induït durant el seu ingrés.

L'actor, que ara veu les imatges de festes il·legals i aglomeracions de persones en espais públics, creu que la gent pensa que no els tocarà i que els joves tenen "ganes de sortir". "Jo entenc que haurien d'estar jugant a futbol sense la mascareta i fent les seves festes sense una mascareta, però és que hi ha una pandèmia. Ho hem d'assumir tots", sosté l'actor.

Preguntat sobre com li ha canviat la vida la pandèmia del nou coronavirus, Jordi Sánchez destaca el seu pas per l'hospital. "M'han ingressat, m'han deixat en coma induït durant vint dies o una mica més amb una sonda pel nas. No he menjat en un mes. I després quan vaig sortir em donaven farinetes. Des que soc al carrer, em menjo les parets. Tinc una gana".



"VA SER TERRIBLE"

L'actor es refereix al coma induït en què va estar com un "horror". "És una al·lucinació. T'aixeques confós. No saps el que ha passat i el que no", afirma. D'altra banda, remarca el que ha passat la seva família. "Els meus fills, la meva parella, la meva mare, els meus germans ... Un rotllo", sosté al mateix temps que la Covid-19 li ha canviat la vida perquè ara es pren les coses "amb més calma".

En aquest sentit, recorda que ell es trobava "bé" fent la sèrie 'Senyor, dóna'm paciència' quan va contraure la malaltia tot i els protocols de prevenció que s'aplicaven. "Mira que ens miraven amb lupa dia sí, dia no. Que el pal al nas... Però entre els actors hi ha un moment en què t'has de treure la mascareta i que et pots contagiar", comenta l'actor, que assegura ser "dels que fa cas a les normes".

Així mateix, assegura que li sembla "absurd" que hi hagi negacionistes de la Covid-19. "No entenc què és exactament el que neguen. Jo m'he cuidat, però mira, m'ha tocat", relata.

Diplomat en infermeria, l'actor destaca que les condicions amb les quals aquest col·lectiu de sanitaris lluita contra la Covid-19 són "molt difícils", amb uns sous "molt normalets" i la majoria d'ells "han passat la malaltia". "Per responsabilitat, molts han tornat a treballar abans del que caldria", diu Jordi Sánchez, que posa en relleu que els professionals d'infermeria "s'han deixat la pell" i que "són herois a desgrat".

Tot i que ha publicat gairebé una dotzena d'obres de teatre des que va iniciar la seva carrera com a actor, Jordi Sánchez publica ara la seva segona obra narrativa, 'Ningú és normal'. "És un llibre que té 42 o 43 relats, alguns de cinc pàgines i altres de cinc línies, on explico històries, algunes molt properes a mi, altres més o menys i altres que no té res a veure amb mi", avança.



"OBSESSIÓ" PER SER COM ELS ALTRES

En relació amb el títol de l'obra, l'escriptor assenyala que davant l'obsessió general de "ser tots com el veí", el tema de l'obra és posar en valor la diversitat i les diferències. "Recordo de quan era nen que hi havia una noia a la meva classe que em deia: 'Jo quan sigui gran vull viure en aquest barri, vull ser mestra, tenir dos fills'. I jo no volia tenir res d'això perquè em vaig obsessionar amb el fet de ser una mica com els altres", explica Sánchez, que afegeix que "amb el temps es descobreix que cadascú és fill del seu pare i de la mare" i que "la diversitat és el millor que hi ha".

El llibre també parla, segons ha detallat el seu autor, d'aquesta "preocupació" dels pares de "deixar els fills col·locats". "Jo vaig estudiar infermeria i vaig treballar com a infermer perquè a casa meva estaven espantats quan els vaig dir que volia ser actor", somriu.

L'actor, que s'ha criat "bastant al carrer" d'un barri "humil" de Barcelona. Confessa que crear personatges és el que més li agrada al món, "gairebé més que inventar històries". A més, espera que aquest llibre "superàgil" sorprengui el públic. "Si un relat et deixa indiferent, et pot agradar el següent", afegeix.

'Ningú és normal', que a més és el nom d'un dels relats, parla de fills, de pares, de representants, del món de teatre. Sánchez destaca la història de dos assassins preocupats perquè un dels seus fills vol dedicar-se a un ofici que no li agrada al pare.

Els lectors podran trobar al conegut Antonio Recio, el personatge que interpreta Sánchez a la sèrie 'La que se avecina'. "Hi ha coses surrealistes que m'han passat a mi des que faig aquest personatge. El que et diu la gent pel carrer quan te la trobes", afirma, per després recordar que, una vegada, un taxista "es va obsessionar" amb portar-lo a un bordell i un altre va tenir un accident per girar-se a parlar amb ell mentre conduïa el cotxe.

Dramaturg, actor i guionista, Jordi Sánchez és popular per interpretar papers televisius com Antonio Recio a 'La que se avecina' i Josep López a 'Plats bruts'. A més és l'autor de les obres teatrals 'Krámpack' (Premi MAX 2003), 'Mareig', 'Fum fum fum', 'Sóc lletja', 'Excuses', 'Avui no vam sopar', 'Assassins tots', 'Meitat i meitat i 'L'eunuc'.