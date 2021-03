Els avis de Llançà gaudeixen de la festa del Carnaval

El centre de dia L'Albera Cap de Creus de Llançà va celebrar la tradicional festa de Carnestoltes el 25 de febrer. Durant tot el mes passat, els usuaris van treballar intensament preparant la decoració del Carnaval per posar festiu tot l'espai i elaborant disfresses de pallassos molt acolorides, tant per als usuaris com per als treballadors.

Disfressa pròpia

La disfressa que tots plegats van lluir consistia en un vestit de pallasso, un barret en forma de con, una corbata ben lluent i una mascareta quirúrgica decorada amb un somriure de pallasso. S'ho van passar molt bé elaborant la vestimenta i va ser molt profitosa l'activitat, ja que aquesta feina requeria concentració i destresa a l'hora d'enganxar totes les peces que formaven la disfressa definitiva.





Finalment va arribar el dia de la festa. El matí el van dedicar tots a decorar el centre amb unes garlandes d'allò més festives «mentre que els usuaris explicaven els carnavals viscuts anys enrere cadascú amb les seves anècdotes», explica la regidora de Benestar social, Sònia Sarola, que va poder apropar-se al centre, observant des de fora, a través del vidre, per complir amb les normes de seguretat.

A la tarda va tocar fer la gresca. Van posar música animada a tots els usuaris i treballadors del centre de dia i van posar-se la disfressa: «Tots van ballar i ballar sense parar, alguns es movien des de la butaca perquè no tots els usuaris es podien aixecar».

Per cloure la jornada festiva, es va servir un bon berenar perquè tothom recuperés les energies. «Va ser un dia molt divertit per a tothom, que era l'objectiu de celebrar el Carnestoltes» conclou la regidora.