Bellesa i delicadesa unides en l'art de decorar amb henna

L'art amb henna té arrels profundes i no només es dona al Mar­roc, com podríem pensar, sinó que s'estén per Egipte, Pakistan i l'Índia, entre altres llocs del món. Va ser sobre aquest darrer país que una jove figuerenca va començar a inspirar-se, ara fa uns tres anys, per elaborar les seves pròpies creacions que fusionen bellesa, elegància i delicadesa.

Sanae L. explica que és totalment autodidacta i que ha après a còpia de visionar pel·lícules o sèries hindús i de veure altres treballs de noies per les xarxes socials. «Quan era petita m'agradava fer henna a la gent, no en sabia gaire, però el poc que sabia m'agradava», recorda. Fa tres anys va rememorar aquella passió i va dir-se a si mateixa per què no podia intentar-ho. Així va comprar pintures i va començar decorant espelmes «i regalar-les». Va ser durant la celebració del naixement del fill de la seva cunyada. «No volia fer-li un regal típic, volia donar-li una cosa més personal, una cosa única», comenta. Per fer aquelles primeres espelmes va tardar un mes, dedicant-li, evidentment, estones i provant i esbor­rant, ja que aquesta pintura, «un cop posada, si és de color, has d'esperar que s'assequi per treure-la fàcilment». La reacció d'alegria de la família davant els resultats van encadenar altres propostes fins a arribar al bateig del seu fill. Aleshores va decidir, a partir del febrer del 2018, oferir-los com un producte propi al públic en general.



Un treball minuciós

La jove centra molt el seu treball decoratiu en personalitzar els productes. En el cas de les espelmes no importen les mides, matisa, tot i que la gent opta molt per la mitjana, gruixuda i, principalment, blanca. Sanae explica que les dimensions de l'espelma no impliquen més o menys dificultat, encara que reconeix que aquest tipus d'ornamentació exigeix paciència i temps. Malgrat això té una part molt positiva, ja que transmet molta tranquil·litat i relaxa a qui el realitza perquè l'obliga a concentrar-se molt. «És un treball minuciós i requereix tenir pols», descriu Sanae. Perquè cada línia, cada traç surti correctament –això es fa amb uns cons de paper resistent– «s'ha de saber manejar molt bé el tub de pintura». Aquest traç es complementa amb altres ornaments com pedreria. Hi ha espelmes que només tenen el nom de l'infant o la data concreta de la celebració. D'altres inclouen també escriptures àrabs fetes amb cal·ligrafia. Aquestes, explica, solen servir per decorar les cases, quelcom que agrada molt a la població àrab.

Sanae no només decora espelmes, sinó que també fa quadres o copes amb motius pensats per celebracions familiars, siguin batejos –s'hi veuen dades com l'hora o el pes de naixement–, casaments o altres festes. Sempre decora els objectes sota encàrrec i, a poc a poc, va creant nous models. Només demana bàsicament temps per aconseguir els productes i realitzar la decoració, ja que és una feina totalment artesanal. Ella també suggereix a les persones que li encarreguen no seguir el model d'un altre, sinó canviar per personalitzar més. A ella, sobretot, li agraden les espelmes de color perquè permeten jugar amb altres tonalitats i fer coses diferents de les habituals.

D'altra banda, la jove explica que sempre li havia agradat pintar, ja de petita, però que mai s'hauria plantejat fer això. Aquest interès artístic també intenta transmetre'l als seus fills com una via per expressar-se. Per donar sortida a les seves creacions, aquestes es publiciten a través del seu canal d'Instagram, details_bysanae.