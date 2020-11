El rodatge de «Batalla monumental» de TV3 fa parada al Port de la Selva i Empúries

El jaciment arqueològic d'Empúries o el Port de la Selva, a l'Alt Empordà, són alguns dels escenaris de les primeres setmanes del rodatge de Batalla monumental, el programa de TV3 en què una dotzena de monuments d'arreu del territori competiran per convertir-se en el favorit dels catalans. El programa, amb Roger de Gràcia com a mestre de cerimònies i amb Candela Figueras i Ivan Medina com a reporters, està previst que s'estreni a TV3 durant el primer trimestre del 2021.

Batalla monumental, que constarà de 8 capítols de 45 minuts de durada, enfrontarà castells contra claustres, jaciments contra amfiteatres o monestirs contra hospitals, i ho fa divertint els espectadors, involucrant gent del territori, descobrint històries increïbles i joies desconegudes. Els dotze monuments en competició són el castell de Miravet i el castell de Cardona, les restes arqueològiques d'Empúries i de Tàrraco, l'església de Sant Climent de Taüll i el monestir de Sant Pere de Rodes, el monestir de Santes Creus i el de Poblet, la Pedrera i el Recinte Modernista de Sant Pau, i la Seu Vella de Lleida i la catedral de Girona.

Dimarts passat el rodatge es va fer a la comarca de l'Alt Empordà, al Port de la Selva i una de les convidades va ser la figuerenca Montserrat Mauné que va defensar el monestir de Sant Pere de Rodes per al concurs de TV3.

Una de les anècdotes que va explicar fa referència a la llegenda El salt de la reina que va donar nom a una sardana de Florenci Mauné, escrita fa 60 anys. «Segons la llegenda, al castell de Sant Salvador hi havia una reina, que fugint d'un pirata turc, es va tirar daltabaix. És una de les sardanes més maques que va fer el meu pare i ha estat una experiència poder explicar que aquest monument té una sardana dedicada a ell».

Montserrat Mauné, al Port de la Selva

Durant el rodatge al Port de la Selva: «érem un grup d'unes vuit persones convidades, i el programa es va grabar diferents imatges a llocs diversos del municipi. Cada convidat tenia uns 10 minuts per explicar la seva història». Per acabar la presidenta de Foment de la Sardana que va regalar al programa el cd on hi ha la sardana El salt de la reina, per si la necessitaven com a sintonia.

El programa, dirigit per Uri Garcia i produït per Sàpiens , mostrarà cadascun dels monuments seleccionats amb una bellesa, intensitat i profunditat mai vistes fins ara, d'una manera entretinguda i rigorosa.

El nou programa de TV3 també va enregistrar dimarts passat escalencs i escalenques aportant històries, anècdotes, curiositats sobre l'Escala i Empúries, entre ells Guim Rubert (del xiringuito de l'Hotel Empúries), Ramon Manent (músic, compositor i director de coral), el polític Rafel Bruguera, el pescador Xicu Tero, el fotògraf Basili Gironès i Jordi Gallegos, escalenc que estima, coneix i treballa el patrimoni cultural escalenc.

Es dona la circumstància que Gallegos és també historiador i arqueòleg, ha fet els Cursos Internacionals d'Arqueologia d'Empúries durant els seus estudis universitaris i ha treballat al jaciment emporità, amb la qual cosa s'ha convertit en un gran defensor del jaciment. Ha explicat les meves experiències lligades al jaciment i la seva importància històrica. «He defensat Empúries i en segon lloc Sant Pere de Rodes, com a monuments favorits, tant per la seva importància històrica per Catalunya com per la plana de l'Empordà».