Mainat trenca el silenci: "Aquesta és una situació especialment dolorosa"

El productor de televisió Josep Maria Mainat ha negat aquest dimarts que hi hagi cap procediment penal contra ell per presumpte maltractament a la seva esposa, Angela Dobrowolski, a la qual s'investiga per presumptament intentar matar-lo amb insulina, i ha demanat que es respecti el dret a la intimitat dels seus fills menors d'edat en aquest procés.

En un comunicat, Mainat ha explicat que Dobrowolski el va denunciar davant el Jutjat de Violència sobre la Dona per suposades coaccions i revelació de secrets --no per maltractament--, i que el 29 de juliol el jutge va denegar l'ordre de protecció sol·licitada per ella després d'escoltar les seves declaracions.

Segons el productor, el 17 de setembre la seva advocada va demanar el sobreseïment i arxiu definitiu d'aquesta causa, "en no existir cap indici nou que sustenti la continuació del procediment".



Tres canvis de domicili

Mainat ha lamentat que en l'últim mes ell i els seus fills han canviat tres vegades de domicili per aïllar-se "de la persecució mediàtica", i ha avançat que encara que s'esbrini on viu no farà declaracions.

"Suposant que descobrissin on estem, només passarien dues coses: una, que tampoc declararia res, i dos, que hauríem de tornar a canviar de domicili", ha detallat.

Ha subratllat que la situació està afectat molt especialment els seus fills menors, i que la seva prioritat serà protegir-los: "Intento i intentaré garantir el seu benestar emocional i la defensa del seu dret a la intimitat".



Presumpte intent d'assassinat

Sobre la investigació oberta a Dobrowolski per presumpte assassinat, confia "plenament en l'Administració de Justícia, sent els tribunals, i només ells, els que han de resoldre els conflictes jurídics i les diferents causes que actualment s'estan tramitant".

"El fet que Angela hagi estat la meva esposa durant nou anys i sigui la mare dels meus dos fills petits fa per a mi especialment dolorosa aquesta situació, que espero es resolgui al més aviat possible per la via judicial", ha afirmat.

A més, ha destacat que el cas està encara en fase d'instrucció, que pot durar mesos, i que ell s'ha personat en la causa com a acusació particular per defensar els seus interessos i "aclarir els fets".