«Confinacooking», la moda d'ensenyar a les xarxes com cuines a casa

El confinament ha posat al descobert les habilitats culinàries casolanes d'alguns altempordanesos i altempordaneses que, possiblement, mai situaríeu entre fogons. Instagram està obrint, aquests dies, la porta de les cuines particulars d'escriptors, artistes, esportistes, polítics... i està mostrant els xefs que alguns d'ells tenien ocults.



L'escriptora i dramaturga Mercè Cuartiella ha convertit el seu perfil @mmcuartiella en un colorit i saborós mosaic de plats elaborats, que denomina «Cuinetes de confinament». La regidora de l'Ajuntament de Figueres Ester Marcos (@estermajo) acompanya la fotografia de la seva recepta de vedella amb bolets amb aquest comentari: «Ara és un bon moment per cuinar plats dels de xup-xup». I el pintor Daniel Lleixà (@daniellleixa) està convençut, tal com ha escrit sota la fotografia d'una cassoleta de bacallà amb faves i espàrrecs, que «amb tant confinament la cuina cada dia millora».





La moda del #confinacooking ha nascut amb l'estat d'alarma i s'ha estès a tot arreu. Les circumstàncies sanitàries que ens han obligat a quedar-nos a casa està ajudant moltes persones a practicar noves rutines sense presses i a dedicar temps a tot allò que, abans, es deixaven en un segon o en un tercer pla, com és el cas de cuinar a un ritme tranquil. Aquest gran aparador de portes endins que és Instagram ha exposatque fa(@andreubuenafuente), recepta que ha titulat: «El paraíso en casa».També la física i meteoròloga(@monicausart) s'ha sumat a aquesta moda i assegura: «He cuinat més en un mes que en 35 anys! #maiéstard», Ella mateixa apareix en una foto subjectant unaEl pilot(@maverick12official) es diverteix en un vídeo mentre prepara, i a l'actriu figuerenca(@annabertran) també se la veu contenta a la cuina de casa seva fent el que ella anomena: «Videocàstings confinats: cuines improvisades».Són moltíssimes les persones que comparteixen amb generositat les seves receptes culinàries a les xarxes socials. És una forma de mostrar-se properes, en el seu hàbitat natural. El psiquiatrefa una reflexió sobre l'ús de la tecnologia en temps com els actuals: «Abunden les persones que desconfien dels avenços tecnològics i els culpen dels mals del moment, confonent l'instrument amb el seu mal ús. Aquests moments d'angoixant incertesa i aïllament, el nostre dia a dia seria invivible sense la web. Un brindis per Internet!».