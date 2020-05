Àlex Palomo: «Un artista pot gravar música des de qualsevol lloc i fer-la sonar bé»

La particular veu d'Àlex Palomo, el jove talent de 24 anys de Figueres, que l'any passat va concursar a La Voz d'Antena 3, acaba de treure nou single. Quema és el títol de la cançó que ja es pot escoltar a totes les plataformes digitals. «La defineixo com chill pop. Té una producció moderna, que li dona un toc fresc al pop tradicional i parla d'un amor contradictori» diu l'autor.

La sortida del que havia de ser el seu primer single, la campanya de promoció, i el videoclip, explica, s'ha truncat per la Covid-19. Així doncs va decidir escriure un nou tema «totalment compost, gravat i produït per mi, entre mantes i coixins a la meva habitació». De moment la sortida està sent un èxit i Spotify ha inclòs la cançó en una de les seves playlists oficials que es diu Relax en casa. Aquesta llista la segueixen més de 150.000 persones, comenta satisfet, i «pot significar una empenta important en la meva carrera». La seva intenció és continuar gravant a casa, amb els seus recursos, «perquè considero que és part de la màgia de la meva música».

«Tal vez aposté el corazón y perdí... Déjame volver a volar sin mirar hacia al suelo», diu la cançó, «que es pot entendre com una relació amorosa entre dues persones, però en el fons parla de mi mateix». El músic Àlex Palomo va estudiar enginyeria de telecomunicacions i va estar treballant una temporada, però alhora sempre li ha dedicat molt de temps a la música. «Podríem dir que aquestes dues facetes mai s'han mirat cara a cara i han resolt les seves diferències. És una manera poètica de dir-ho, però seria com una disputa entre el cor i la ment».

Amb aquest primer single, Palomo ha volgut explicar qui és: «Vaig creure que seria interessant, i més si em pot ajudar a resoldre aquestes diferències». Des que el van desqualificar a les semifinals de La Voz, ha estat dedicat a compondre cançons pròpies. «Podria dir que el programa m'ha servit per despertar encara més la meva passió per fer música i reafirmar el que porto dins».

Va començar als 12 anys tocant la guitarra i fent classes particulars i de seguida va formar part de diverses agrupacions musicals de la comarca, però mai havia fet el pas de cantar. Durant la seva participació en La Voz, diu: «vaig descobrir una faceta meva que no coneixia massa. De cop i volta, artistes reconeguts arreu, em deien que tinc una veu especial i que n'havia de treure profit, i per mi això va ser un canvi de mentalitat. Jo anava segur que no passaria gaires fases, però vaig arribar fins a la semifinal». Ara destina el seu temps artístic tant a Banda Neon com en el seu projecte personal.

L'experiència li va permetre entendre millor «com funciona la indústria musical per encarar el meu projecte personal i conèixer artistes magnífics. He vist que ningú regala res, que has de treballar de valent i ensenyar el teu art al món, si vols que algú el valori». Una altra de les seves passions és gravar i produir cançons per a altres artistes, i ha tingut la sort de poder perfeccionar aquesta altra faceta.

Finalment, va decidir publicar el seu single de forma independent. «Avui dia el moviment d'artistes que no necessiten una discogràfica darrere, està a l'alça». Gràcies a les noves tecnologies i el panorama musical actual, està sorgint una fornada d'artistes que alhora són compositors, cantants i productors. «Des de petit que escric cançons i que les gravo a casa meva. A poc a poc he anat aprenent més sobre l'art fins que he vist que en puc treure un profit, tant per mi com ajudant altres artistes».

Ara el públic està acostumat a escoltar tota mena de música i «ja no li donem tanta importància si una cançó ha estat gravada en un estudi de gravació professional o a la mateixa habitació de l'artista. A més a més, la tecnologia ha permès que, amb pocs recursos, un artista pugui gravar música des de qualsevol lloc i fer-la sonar bé».

Actualment, el seu principal objectiu és crear uns bons fonaments per a la seva carrera musical. «Debutar amb bones cançons que puguin atraure l'atenció d'un nou públic i potser, d'alguna discogràfica». Així que malgrat que es produeixi aquesta progressiva tornada a la nova normalitat, «els meus plans de futur es resumeixen a seguir tancat al meu estudi (habitació) preparant bones cançons i una bona imatge artística».