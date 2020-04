Mesures de CaixaBank per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus

Si alguna cosa identifica un bon banc és el seu compromís amb els clients en els moments difícils, com aquesta crisi sanitària i social que estem travessant. El confinament per evitar la propagació de la Covid-19 ha disminuït les rendes de molts espanyols, alguns, afectats per ERTO, i molts altres, pel tancament temporal de les seves empreses.

Com a resultat, els ingressos de les famílies s'han reduït notablement i sorgeixen problemes a l'hora de mantenir els negocis, fer front a les hipoteques, els lloguers o el pagament dels rebuts. Conscient d'aquestes dificultats, CaixaBank ha posat en marxa un ampli paquet de mesures que donen resposta a les necessitats més urgents d'empreses i particulars, contribueixen a alleujar la seva càrrega financera i ajuden en la reconstrucció de l'economia espanyola.

Amb aquest objectiu, l'entitat ha aprovat durant la segona quinzena de març la concessió de 8.000 milions d'euros al sector empresarial destinats a facilitar el finançament de les grans empreses, així com de pimes, autònoms i emprenedors.

Per al petit comerç, les mesures preses engloben, a més, finançament específic, la bonificació de comissions per TPV i el llançament d'una nova solució tecnològica d'e-commerce que permetrà impulsar les vendes online.

Quant als clients particulars, destaquen les iniciatives centrades en el servei als més grans de 65 anys (avançament al dia 15 d'abril del cobrament de les pensions per evitar cues, atenció prioritària a les oficines o assessorament sobre banca online) i, en relació amb l'habitatge, CaixaBank ha ampliat la moratòria hipotecària per als afectats per la Covid-19 i ha condonat des d'abril i durant l'estat d'alarma les rendes als inquilins en situació vulnerable d'habitatges propietat de la seva filial immobiliària.