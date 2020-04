Receptes de confinament: Fideus a la cassola amb cloïsses i costelló

Per aquests dies de confinament a la nostra llar, La Cuina d'en Bayé ens proposa una recepta fàcil de fer: Fideus a la cassola amb cloïsses.



Elaboració

En una cassola hi tirem una mica d'oli i hi afegim les cloïsses perquè s'obrin, un cop obertes les retirem. En aquest mateix oli hi fem enrossir l'all, un cop daurat hi afegim la carn i la fem sofregir. Un cop ens ha quedat ben rossa, hi afegim la ceba i el pebrot talladet ben petit i salpebrem, tapem i ho deixem coure fins que hagi ben sofregit. Un cop la ceba i el pebrot han agafat un bon color, hi tirem el caldo de pollastre i de peix, quan bull, hi afegim els fideus fins que queden cuits i finalment hi aboquem les cloïsses que hem retirat en el primer pas.



Ingredients per a 4 persones