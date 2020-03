Editors, distribuïdors i punts de venda recorden el dret dels ciutadans per a comprar diaris i revistes

L'Associació dels Mitjans d'Informació (AMI), l'Associació de Revistes d'Informació (ARI), la Federació d'Associacions Nacionals de Distribuïdors d'Edicions (FANDE) i la Comissió Nacional de Venedors de Premsa han recordat que els quioscos estan autoritzats pel reial decret Llei (RDL) 10/2020, de 29 de març, a realitzar la venda de diaris i revistes.

Aquesta reacció es produeix després de comprovar que, en alguns municipis d'Espanya, les forces de seguretat han comunicat als ciutadans que no està autoritzada la sortida del domicili per adquirir la premsa, cosa que sí recull la nova regulació.

Distribuïdors i editors demanen que es dicti de manera urgent la instrucció pertinent als agents de el cos de policia perquè, en compliment de la normativa vigent, permetin l'obertura dels establiments de venda de diaris i revistes, així com la lliure circulació de les persones per les vies o espais d'ús públic per adquirir els béns que es venen en aquests establiments. De la mateixa manera, s'ha de permetre la circulació per poder lliurar diaris i revistes als ciutadans que desitgin rebre'ls en els seus domicilis, minimitzant els riscos per a la salut.

Els editors i distribuïdors agraeixen a tots els quiosquers, papereries i punts de venda de diaris i revistes que segueixin oberts a el públic i recorden a tots els ciutadans que aquest servei està garantit pel Reial decret, atès que en ell es detalla literalment en el punt 11 d'excepcions que es manté l'activitat de "les persones treballadores que presten serveis en punts de venda de premsa".