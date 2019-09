El surrealista missatge de comiat de Kiko Rivera a Blanca Fernández Ochoa

Després de la mort de Blanca Fernández Ochoa, Kiko Rivera va escriure un missatge a les seves xarxes socials per homenatjar l'esquiadora, a qui el fill d'Isabel Pantoja reconeix que "no coneixia en persona, però admirava" com a esportista.



Les paraules del DJ han sorprès els seus seguidors i no han agradat a molts, ja que part dels seus fans l'acusen d'aprofitar aquest dolorós moment per fer autopromoció de la seva música i en concret d'una de les seves actuacions.



"Un dia trist per Espanya... Blanca, que Déu et tingui en la seva glòria. No vaig tenir el plaer de conèixer-te però sí d'admirar-te. Que avui la meva música pugi durant uns segons al cel i escoltis la meva dedicació (o dedicatòria) en la meva actuació a Eivissa. Descansa en Pau", són les polèmiques paraules de Rivera.





Ni un buitre carroñero actúa como hace el Kiko Rivera promocionado su "música" de esta manera. https://t.co/lZkETOWRfu — Manu Cadena® (@ManuBamBam86) September 7, 2019