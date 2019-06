Quinze coses que utilitzes cada dia i no saps per a què serveixen

Des que ens llevem fins que ens n'anem a dormir utilitzem infinitat d'objectes que faciliten el nostre dia a dia. Artefactes que, per simples que semblin, fan que el nostre dia a dia es desenvolupi amb més rapidesa o d'una manera més còmoda. No obstant això, el nostre estressant estil de vida ens impedeix tenir el suficient temps per preguntar-nos el perquè de les coses.

Tant és així que molts elements amb els quals convivim en la nostra rutina diària no sabem ni tan sols per a què serveixen o quines altres funcionalitats amaguen. Així, fem servir els objectes de manera limitada, tal com ens han ensenyat, sense aprofitar el potencial dels mateixos. En aquest article reunim alguns exemples d'objectes la funcionalitat dels quals és probable que no es conegui.

L'orifici dels taps dels bolígrafs Bic: Es tracta d'un forat a la part superior del tap, que al contrari del que molta gent pensa, no serveix per evitar que s'assequi la tinta del bolígraf. En realitat, la seva finalitat és molt més important. Aquest forat serveix perquè si un nen s'empassa aquest tap i se li queda encallat a la gola, pugui seguir respirant fins que sigui atès pels equips d'emergència.

La base de les ampolles de vi: Moltes ampolles de vi compten amb una base que té una esquerda cap a dins que ajuda a que el recipient resisteixi la pressió quan s'insereix el suro.

El forat del destapador de les llaunes de refrescs: Les llaunes de refrescs compten amb un destapador que facilita la seva obertura. Però, no tothom sap que el destapador posseeix un orifici en el qual es pot introduir una palleta de tal manera que queda subjecta i còmoda per xuclar.

Els filaments més llargs d'alguns raspalls de dents: Alguns raspalls de dents tenen a la part superior alguns filaments una mica més llargs. Alguns pensen que la seva funció és la d'arribar als racons on no arriben els més curts, però en realitat, és una forma de mesurar la pasta de dents que s'ha d'utilitzar. N'hi haurà prou amb omplir de pasta de dents aquesta petita superfície i no la base completa del raspall. Així estalviarem cada vegada que ens raspallem les dents una mica de pasta.

La fletxa del símbol de la gasolina al cotxe: Els vehicles informen el conductor de la quantitat de combustible que té en el dipòsit mitjançant un mesurador que es troba en el quadre de comandaments. En aquest lloc apareix el símbol de la gasolina i al costat d'ell es pot veure una fletxa que pot assenyalar a l'esquerra oa la dreta. Aquesta fletxa assenyala el lloc on s'ubica el tanc i per on s'ha d'introduir la mànega de combustible.

La forma de les ampolles de cervesa: Les ampolles de vidre de les cerveses, una beguda que en moltes ocasions no es beu en got, compten amb un coll allargat. Aquest coll serveix perquè puguem agafar des de dalt sense que s'escalfi el contingut.

Les butxaques petites dels pantalons texans: Aquests petits compartiments van ser creats en el seu origen per guardar-hi el rellotge. Ara, com habitualment portem el rellotge al mòbil o al canell, se sol utilitzar per guardar les monedes.

El forat del pal del xupa-xup: A la part superior del palet que porta la piruleta hi ha un petit forat que serveix perquè el caramel s'endinsi i serveixi de subjecció i no caigui.

La mostra de tela que ve amb un botó: Aquesta petita mostra serveix per provar-hi diferents detergents per saber si danyen o no aquest teixit. Així, podrem salvar la camisa. També s'utilitza per saber si aquest tipus de roba desprèn algun color en ser rentat.

El tetrabric s'hauria d'utilitzar al revés del seu ús comú: Els envasos de llet, vi o altres productes que vénen en tetrabric estan pensats perquè a l'hora d'abocar el producte es faci amb el tap a la part més allunyada al recipient. Així evitarem que esquitxi.

Els sobres de sucre allargats: Està pensat per obrir-lo per la meitat i que el sucre caigués per ambdues parts, de manera que seria més còmode que obrir-lo per un lateral.

La pestanya de la part inferior del retrovisor: El mirall retrovisor central del cotxe compta en la seva part inferior amb una pestanya que podem moure cap enrere. Quan ens molesten els llums del vehicle que ens segueix, podem doblar aquesta pestanya i la llum no ens reflectirà en els ulls.

L'orifici de les culleres per espaguetis: Aquest forat té la mesura habitual per els espaguetis que sol menjar una persona. És una forma de mesurar la quantitat de pasta.

El forat al mànec d'algunes cassoles: Aquest orifici serveix per a col·locar sobre ells la cullera que utilitzeu per no tacar altres parts de la cuina.

Els pots de les salses de la marca Heinz: Les ampolles del nombre 57 de les salses de la marca Heinz, com el quètxup per exemple, tenen un llarg coll que es va estrenyent fins a arribar a l'obertura per on surt. La pròpia empresa assegura que si posem el pot en un angle de 45 graus i donem un toc ferm al coll del pot, just on apareix el nombre 57, aconseguirem que surti el contingut.