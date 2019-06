Com netejar les persianes per fora?

Trucs per netejar les persianes per fora

Hi ha tasques de la llar que són més agraïdes que d'altres. I després hi ha aquelles tasques detestables que sempre deixem per al mes que ve i mai arriba el moment d'afrontar-les.

Netejar les persianes és una d'elles, perquè reclama un gran esforç i un temps considerable. Per això, és important conèixer tots els trucs casolans que puguin agilitzar aquesta feina.



Com netejar correctament una persiana?

No és el mateix netejar la persiana per fora que per dins, especialment si no tenim accés a la persiana per la part exterior. A més, cal tenir en compte de quin material està feta la nostra persiana: fusta, PVC, plàstic, alumini... La naturalesa de cada persiana reclama un tipus de producte diferent.

D'altra banda, el color també serà determinant a l'hora de netejar ja que el blanc, que és un dels colors més típics en aquest element, resulta una mica més dificultós.

Amb una mica de sabó neutre i aigua neta podrem treure brillantor a les nostres persianes independentment del seu material. No obstant això, quan la brutícia està molt enganxada es poden utilitzar productes més específics (que no siguin abrasius) o fer-ho amb una vaporeta.



Netejar la persiana per la part de fora

Quan tenim accés a l'exterior de la persiana, la neteja és molt més senzilla: baixem la persiana de manera parcial perquè les làmines quedin obertes i tinguem accés a les ranures, on s'acumula la brutícia.

A continuació, agafarem un raspall tou i netejarem bé de cap a peus per desfer-nos de la brutícia. Després de raspallar la persiana, hem d'aspirar tant per dins com per fora.

Ara, lliure de pols, passarem una baieta amb aigua i sabó neutre, d'esquerra a dreta i de dalt a baix. Quan estigui ben neta, és important assecar-la utilitzant un drap de cotó i cal deixar-la desenrotllada per després netejar l'interior. Si no tenim accés a l'exterior de les persianes la solució tradicional és obrir el calaix superior on s'enrotlla la persiana.

Haurem agafar una escala i amb una galleda plena d'aigua i sabó anar netejant la part visible de la persiana enrotllada. A continuació, desenrotllem una mica la persiana fins que ja no veiem la part que hem netejat i traiem la brutícia de la següent volta. Repetim el procediment fins que haguem netejat la persiana al complet.



Trucs enginyosos

Hi ha qui ha tirat d'imaginació per netejar la part exterior de les persianes sense haver d'obrir la caixa superior. En el següent vídeo mostren com utilitzar una mopa customitzada amb un drap de grans dimensions assegurat amb pinces. Aquest invent es comercialitza en línia, on està tenint una gran acollida.