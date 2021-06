Arkadiusz Milik, futbolista de Polònia, es perdrà l’Eurocopa per una lesió al menisc del genoll esquerre i no serà substituït per cap jugador, segons va confirmar la federació del seu país a través d’un comunicat oficial al punt de la mitjanit d’aquest dilluns. El davanter d’un dels tres primers rivals d’Espanya a l’Eurocopa (Suècia, Polònia i Eslovàquia) va patir un problema al genoll durant l’última jornada de l’Aventura 1 de França que va disputar el seu equip, l’Olympique Marsella, davant el Metz. Després de ser examinat pel doctor Ramón Cugat a Barcelona, el seu tractament no ha servit per recuperar el que seria el company d’atac de Robert Lewandowski, que ara podria jugar com únic punta en un sistema més conservador o comptar amb el davanter del Piast Gliwice Jakub Swierczok com a company d’atac.

Malgrat la seva lesió, Milik es va incorporar a la concentració de Polònia per preparar l’Eurocopa amb l’esperança de poder arribar a temps i debutar el pròxim 14 de juny davant Eslovàquia. Després de perdre’s l’amistós que Polònia va empatar 1-1 davant Rússia el passat 1 de juny, es va reincorporar als entrenaments de grup i durant tres sessions consecutives va treballar amb gairebé total normalitat al costat de la resta dels seus companys. No obstant, aquest diumenge van saltar les alarmes en l’expedició polonesa quan Milik va tornar a entrenar-se en solitari i, finalment, 24 hores després, la Federació Polonesa de Futbol va anunciar de forma oficial que es perdrà l’Eurocopa. «El personal mèdic de la selecció polonesa sabia des de l’arribada de Milik que la seva lesió no era greu, sinó dolorosa, i que podria recuperar-se abans de l’inici del torneig. Durant dues setmanes, Milik es va sotmetre a nombrosos tractaments d’acord amb un pla estrictament definit que li permetria tornar a la càrrega completa d’entrenament», va explicar la federació polonesa en l’esmentat comunicat. «L’entrenament d’avui (dilluns) havia de ser una resposta a la pregunta de si la lesió permetria al davanter de 27 anys jugar el torneig. Els símptomes que va sentir durant la sessió i les investigacions addicionals posteriors van confirmar que la lesió encara no permet que el jugador entreni per complet o jugui partits», va afegir.

Al final, va informar la federació, després de consultar el seleccionador Paulo Sousa, el doctor Jacek Jaroszewski i el mateix jugador, es va decidir que finalment Milik no disputés l’Eurocopa. «Com va admetre el futbolista, malgrat la seva rehabilitació, no se sentia al cent per cent preparat per competir en el torneig amb total compromís», va culminar. Sense Milik, Polònia perd un dels seus grans actius del torneig. Cedit pel Nàpols aquesta temporada a l’Olympique Marsella, va marcar 10 gols en els 16 partits oficials que va disputar en el conjunt francès entre el 23 de gener i el 23 de maig del 2021. La baixa de Milik no és el primer cop que pateix abans de l’Eurocopa el seleccionador Paulo Sousa. El seu altre atacant estavella, Krzysztof Piatek (Hertha Berlin), es va lesionar a mitjans de maig un turmell i va anunciar que no participaria a l’Eurocopa per culpa de la seva lesió. Sense Milik i sense Piatek, pràcticament tota la responsabilitat golejadora de Polònia recau sobre les espatlles de Robert Lewandowski, que aquesta temporada ha sigut el jugador que més gols ha marcat en partits oficials de tot el curs a Europa. En total, en va fer 48 en els 40 partits que va disputar a les files del Bayern Munic.