Els jonquerencs Edgar Almendros i Sergi Juher s'enduen els últims Amos de l'Àrea

Els jugadors de la Jonquera Edgar Almendros i Sergi Juher han tancat el llistat dels futbolistes que seran reconeguts a la 13a edició dels Premis Amos de l’Àrea. Mentre la majoria de lligues havien acabat a finals de maig, la Segona Catalana va finalitzar el cap de setmana passat, on hi havia en joc els guardons de màxim golejador i porter més sòlid de l'Alt Empordà amb la Jonquera, Empuriabrava-Castelló i Marca de l'Ham com a conjunts involucrats.

El pitxitxi va acabar sent aferrissat ja que abans de començar l'última jornada Pol Compte (Empuriabrava-Castelló) encapçalava la llista de golejadors locals amb 11 dianes. El davanter vilabertranenc s'ha acabat perdent la majoria dels últims partits per lesió i el vilablaretenc Edgar Almendros (La Jonquera) ho va acabar aprofitant en el darrer partit per sumar un doblet de gols contra el campió, el Juventus de Lloret, que li han permès sobrepassar Pol amb 12 gols. El zamora l'ha acabat guanyant el llançanenc Sergi Juher (La Jonquera), que ha tingut el millor coeficient local després d'haver disputat el 50% dels partits, el mínim que es demanava per a comptabilitzar els gols als Amos de l'Àrea.

Els Amos de l'Àrea tornaran a premiar els porters i els golejadors més encertats de les 11 categories de futbol territorial amb equips representants de l'Alt Empordà, entre Tercera RFEF i Quarta Catalana masculina, i entre Primera Catalana i Amateur Futbol-7 femenina. Enguany també s'hi inclourà el futbol sala femení i masculí de Primera i de Segona Catalana. L’esdeveniment és impulsat per l'EMPORDÀ, amb la col·laboració del Consell Esportiu de l'Alt Empordà i la Federació Catalana de Futbol. La gala d'entrega dels guardons tindrà lloc el dijous 20 de juny (19.30 h) a l'Auditori dels Caputxins, de Figueres. L'entrada és lliure, amb espai limiat, i us hi podeu inscriure aquí.