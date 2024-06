¿Com progressar en l'escalada? 5 consells per pujar de nivell

Normalment, en una muntanya no existeix una única via per on pujar. N'hi ha de més fàcils i més complexes, però totes condueixen cap a dalt. Una cosa semblant li passa a la nostra capacitat de millorar l'escalada: no hi ha un únic camí descrit i cadascú ha de triar el seu. ¿Millorar capacitats i tècniques menys desenvolupades o potenciar les millors que ja tenim? ¿Un equilibri de totes dues?

A continuació, et proposem que t’agafis un temps per reflexionar sobre els consells següents que donem per intentar apujar un punt el teu nivell d'escalada:

- Respira: ¿t'has parat a pensar que important que és aquest punt? Aquí també és igual que siguis professional o principiant, respirar d'una manera normal -sense apnees- ajudarà a regar l'organisme d'oxigen suficient per no quedar-nos sense energies d'aquesta manera i poder afrontar la via d'una manera més relaxada que si la respiració es veu alterada per una situació determinada. Controlar l'escalada comença controlant la respiració, la base per regular qualsevol activitat.

- Escalada amb la ment: memoritzar la pujada estalviarà sorpreses inesperades i pèrdua d'energia que pots utilitzar per als punts més crítics. Exigeix preparació prèvia i és igual quin sigui el teu nivell per visualitzar com puges la paret. T’ajudarà, sens dubte, a l'execució i que no t’assaltin els dubtes.

- Utilitza la força òptima: sovint, el cansament és el motiu pel qual no acabem amb èxit una via. A més del repòs i el descans durant l'ascens -i la respiració controlada comentada anteriorment- convé utilitzar la força òptima per a cada punt, no deixar-se arrossegar per la tensió del moment i malgastar esforços per una falta d'estratègia o perquè els nervis s'han apoderat de nosaltres. Els dos punts anteriors hi tenen molt a veure, ja que una tàctica correcta unida a una execució tranquil·la ens donarà la pausa necessària per afrontar cada tram amb la força calculada, no amb una de desmesurada.

- Mira't els peus: molt lligada a l'anterior, millorar la posició dels nostres peus ens possibilitarà fer salts de qualitat en la nostra escalada. La tècnica, l'aprenentatge de moviments, i la soltesa per col·locar-los de la millor manera possible estalviarà energia (sobretot als braços) i ens aportarà equilibri, seguretat i confiança.

- Varia el teu entrenament: escalar les mateixes vies una vegada i una altra ens permetrà assolir un límit, però no creuar-lo. Si s'hi introdueixen variables s'adquiriran noves destreses que ens ajudaran a resoldre nous problemes. A més, si introduïm exercicis de força i resistència se'n beneficiarà la tècnica.