"UNIVERSAE recolza l'esport perquè ens veiem reflectits en els valors que transmet"

Ricardo Fernández, periodista i director de Comunicació d'UNIVERSAE, sempre va tenir clar que vincular educació i esport és una aposta guanyadora pels elevats valors que les dues disciplines comparteixen: sacrifici, esperit d'equip, constància… Per aquesta raó, l'Institut Superior d’FP manté des dels seus inicis una política de compromís amb un ampli ventall d'institucions esportives, en molts casos clubs de base, cosa que ha permès que desenes de milers d'esportistes competeixin cada cap de setmana lluint el logotip i la marca d'UNIVERSAE en els seus equipaments. En total, són més de 50 les competicions i clubs de tota mena (futbol, bàsquet, vela, golf, taekwondo, ciclisme, rugbi…) els que aquest Institut Superior d'FP apadrina a Espanya i Llatinoamèrica. En aquesta entrevista, Fernández aporta les claus d’aquesta estratègia de comunicació i responsabilitat social, que els ha reportat molt més que visibilitat de marca i bona reputació.

¿Per què l'aposta decidida d’UNIVERSAE per l'esport?

Són moltes i molt valuoses les raons per les quals una institució educativa com UNIVERSAE decideix lligar-se a l'esport. D'una banda hi ha els seus grans valors, com l'esforç, la constància, l'esperit de superació, la capacitat de treballar en equip…, amb què tant ens identifiquem en el nostre Institut Superior de Formació Professional i que estem tan interessats a transmetre als nostres alumnes. Des de UNIVERSAE ens esforcem per oferir als nostres estudiants una formació integral, també en valors, per fer que interioritzin que les metes més grans estan al seu abast, i que nosaltres estem aquí per ajudar-los a assolir-les, però això només és possible mitjançant l'esforç i la dedicació. També volem inculcar-los el valor de portar una vida saludable, mitjançant la combinació d'una bona alimentació i l'activitat física. I d'altra banda hi ha el mer fet de recolzar desenes de clubs esportius de tot Espanya des de la consciència que estàs ajudant que centenars, milers de nens i joves, puguin practicar el seu esport preferit. La comunió entre esport i educació és perfecta i ens sentim molt satisfets i orgullosos de donar visibilitat a la nostra marca gràcies a aquests milers d'esportistes que cada cap de setmana competeixen amb el nostre logotip al pit.

A Espanya, el futbol concentra gairebé tota l'atenció mediàtica, però a UNIVERSAE també aposteu per esports no tan populars, com el taekwondo o l'escalada…

Encara que puguin ser esports considerats minoritaris, la il·lusió dels qui els practiquen és la mateixa. Quan donem suport a una competició o un club no ens basem només en les opcions de notorietat que ens ofereix, sinó en altres aspectes més íntims, podríem dir, com aquests valors dels quals ja hem parlat i que tan rellevants són per a nosaltres. He tingut l'ocasió de presenciar més d'una vegada com entrenen i competeixen les nostres noies de Hankuk International School de taekwondo, la passió, la il·lusió i el compromís que demostren en tot el que fan, i per a UNIVERSAE és un orgull terrible estar al costat d’elles. De la mateixa manera, estic segur que molts dels joves que aquest mes de juny practicaran escalada a Climbing Madrid tenen un afany de superació més elevat que qualsevol paret vertical a què s'hagin enfrontat. No hi ha manera de no estar al seu costat.

Es dona la circumstància que grans figures de l'esport que han visitat els vostres grans complexos educatius, com ara la medallista olímpica Adriana Cerezo i el campió de motociclisme Pedro Acosta, són també molt joves, d'una edat similar a la dels vostres alumnes. ¿Què és el que els transmeten? ¿Quina opinió us traslladen del projecte?

Hem tingut la sort de gaudir als nostres instituts de la visita d'algunes de les referències espanyoles més grans al món de l'esport. I una característica comuna a tots ells, per sobre dels seus incontestables èxits, és la senzillesa, la proximitat i la gran humilitat que transmeten. Els nostres alumnes han pogut comprovar d'aquesta manera, amb aquest exemple palpable, que persones amb extraordinaris èxits a l'esquena mantenen els peus a terra i no es creuen millors que ningú. Crec que aquest tipus de lliçons són especialment valuoses per a qualsevol que s'està forjant intel·lectualment i com a persona.

D'altra banda, l’Adriana, el Pedro i tants altres esportistes d’anomenada que ens han acompanyat són conscients de l'enorme importància de la formació i s'han mostrat fascinats pel particular mètode d'ensenyament d’UNIVERSAE, en què l'ús de les noves tecnologies, com la realitat augmentada, les simulacions 3D i la gamificació, juguen un paper transcendental. Igualment solen quedar molt impressionats per les nostres instal·lacions i tallers i són molts els que, malgrat el seu èxit esportiu, es plantegen seriosament continuar formant-se amb nosaltres.

I per part dels vostres alumnes, ¿com reaccionen al tenir tan a prop alguns dels seus ídols?

Evidentment, la primera reacció és gairebé estupor. Però solen trigar poc a relaxar-se perquè els campions ràpidament els hi conviden amb la seva actitud, i a partir d'aquell moment no dubten a interpel·lar-los sobre qualsevol qüestió. Imagineu què suposa per a un alumne dels graus d'Automoció, per posar un exemple, que un campió com Pedro Acosta t'estigui explicant el que hauries de fer per formar part del seu equip de mecànics. Tot això és impagable. Per descomptat, al final tots es tornen bojos per fer-se una foto amb els seus ídols i per aconseguir que els signin la samarreta.

¿UNIVERSAE ofereix alguns avantatges als esportistes a l'hora de formar-se?

Al marge dels acords particulars que tanquem amb professionals de l'esport, la veritat és que, gràcies al nostre ecosistema educatiu U360, resulta molt senzill compaginar els estudis amb qualsevol altra activitat, ja sigui esportiva o laboral. La formació a distància que ofereix UNIVERSAE permet que cada alumne sigui lliure de gestionar el seu temps com millor li convingui, cosa que suposa un autèntic alliberament per als que ja estan treballant o, com en el cas dels esportistes professionals, han de dedicar moltes hores a entrenar-se, a viatjar, a competir... El fet de no haver de preocupar-se per un horari fix de les classes, de no haver d'estar traslladant-te a un campus físic i poder dedicar als teus estudis tot el temps disponible constitueix un enorme avantatge. Amb UNIVERSAE pots estudiar des d'on vulguis i quan vulguis, de manera que els beneficis, en termes d'estalvi de temps, d'evitació de costos de desplaçament i allotjament, etc., són innombrables.

L'educació sembla que es troba davant d'un autèntic canvi de paradigma. ¿Quin paper compleix la formació professional?

Els darrers anys s'ha posat de manifest que la sobrequalificació pot arribar a ser un problema real, que afecta tant els professionals que busquen feina com les empreses. Davant d'això, l’FP ofereix una formació perfectament adaptada al mercat laboral, tal com demostra el fet que el 42% de les feines estiguin enfocades a aquest nivell d'estudis. A més, a UNIVERSAE, gràcies als més de 20.000 convenis que hem subscrit amb les companyies més rellevants, facilitem als nostres alumnes un contacte directe amb les grans marques de cada sector, multiplicant així les opcions de trobar feina. El nostre portal UNIVERSAE Ocupación té vigents més de 15.000 ofertes de treball i és molt gratificant poder assegurar que moltíssims dels nostres estudiants troben una feina només acabar els seus estudis.