El Girona signa la millor cloenda possible (7-0)

«Tanca els ulls i recorda aquest moment per sempre més». «No vull que s'acabi, papa, si us plau». La conversa entre pare i fill reflectia la sensació dels aficionats que eren a Montilivi desitjaven que el partit i, sobretot, la temporada no abaixés el teló. Això no es pot triar i després de trenta-vuit jornades, l'equip ha tancat un curs que serà pels segles dels segles, etern. El Súper Girona s'ha guardat la millor funció de la temporada per a la darrera jornada. Una golejada incontestable, la més àmplia de la història del club a Primera contra un Granada entregat i que ha acabat amb hat-trick de Dovbyk, que es col·loca provisionalment pitxitxi. Èric Garcia, Stuani i dos cops Tsygankov han completat el resultat. El desànim i l'expulsió de Pellistri hi ha ajudat. Al final del partit, tothom dempeus amb sang a les mans d'aplaudir i la veu ronca de cridar i ovacionar els jugadors. Merescut. Qui sap quan es tornarà a veure una cosa així.

Amb encara al·licients pendents, Míchel no ha fet cap concessió a ningú i ha apostat per l'onze de gala amb l'única absència de Savinho, que ha arribat aquest matí del Brasil de fer-se el visat per jugar la Copa Amèrica. Portu n'ha estat el relleu. En joc, tres punts per poder atrapar la xifra dels vuitanta punts i afegir-se a Barça, Madrid i Atlètic en lliga de vint equips i, també, és clar, la possibilitat que Dovbyk marqués per lluitar pel pitxitxi.

Motivació

Malgrat que classificatòriament hi havia poc en joc, la motivació hi era. Per força. S'havia d'acabar bé i amb aquesta intenció va sortir el Girona. Aleix Garcia, amb un xut llunyà desviat per poc, i un parell de rematades de Yangel Herrera, entrant des del darrere, van estar a punt d'obrir el marcador. El gol no havia de trigar a arribar. I ho faria en un córner servit en curt per Tsygankov que Èric Garcia ha rematat, de cap, al fons de la xarxa. Montilivi feia estona que estava de festa i el gol encara ha animat més el partit. El Girona volava. I ja se sap, com quan es va a caçar escarlets, quan se'n troba un després en ve un altre i un altre. Així d'una centrada magnífica centrada de Miguel Gutiérrez en va néixer el segon de la nit obra de Tsygankov. No s'havia acabat aquí el tifó gironí que encara trobaria el tercer abans de la mitja part. Seria després d'un penal clar de Ricard a Portu que Dovbyk, qui sinó, transformaria per fer el 3-0.

La represa ha començat amb un petit ensurt de Boyé que ha resolt Gazzaniga. De seguida han tornat els aplaudiments quan Míchel ha retirat del camp David López, Herrera i Portu per fer entrar Couto, Pablo Torre i Savinho. El brasiler ha necessitat quatre minuts per anar-se'n de Ricard i servir en safata de plata el quart a Tsygankov. El partit, si és que n'hi havia, s'acabaria amb l'expulsió, estalviable per part de l'àrbitre, de Pellistri. Mentrestant, el Girona continuava buscant Dovbyk perquè fes un altre gol i igualés Sorloth a 23 gols. I l'ucraïnès ho faria definint una gran assistència de Stuani per fer el seu segon. Montilivi era una festassa. Stuani s'hi afegiria per arribar a la mitja dotzena després que Dovbyk li tornés l'assistència. Encara hi hauria temps per arrodonir-ho i perquè Dovbyk, de penal sobre Savinho, culminés el hat-trick i un 7-0 increïble que situa l'ucraïnès màxim golejador de Primera a l'espera de què passi demà amb Sorloth. I per molts anys.