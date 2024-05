Més enllà del peu i mig a París 2024: el millor Alberto Ginés ha tornat

Alberto Ginés, únic campió en la història de l'escalada esportiva, ja ha posat rumb als seus segons Jocs Olímpics, els d'aquest estiu a París 2024. L'extremeny va acabar segon a les Sèries de Classificació Olímpica a Xangai dins de la categoria de ‘Boulder’ i Dificultat, la primera de les dues etapes cap a la cita de la capital gal·la. Sense dir encara adeu a aquesta possibilitat, però amb menys opcions, s'han quedat Erik Noya i Leslie Romero, que van realitzar una gran actuació en Velocitat, però que no va ser suficient per acabar entre els primers.

La suma del resultat de Xangai amb la de Budapest (20-23 de juny) atorgarà una classificació que dictarà sentència en el camí cap a París 2024. En la modalitat d'Alberto Ginés -combinada de ‘Boulder’ i Dificultat- hi ha 10 places en joc per a dones i d'altres per a homes. En el cas de la Velocitat -on competeixen Noya i Romero- es reparteixen la meitat de places, 5 per a cada gènere. Per això, malgrat que Erik Noya i Leslie Romero realitzessin bones carreres verticals, amb 5”20 (rècord d'Espanya masculí) i 7”10 respectivament, no els va arribar per acostar-se als llocs capdavanters i van finalitzar en els llocs números 15 i 13. Han de realitzar una molt bona actuació a la segona de les Sèries de Classificació Olímpica, el mes que ve a Budapest, per estar a París.

Alberto Ginés ho té més 'senzill' ja que els 45 punts sumats (de 50 a què aspira el primer) el posen en un còmode lloc perquè a Budapest, si no hi ha un daltabaix, sumi prou per entrar entre els 10 primers . Si entra novament a la final tindrà assegurada aquesta classificació, faci el que hi faci. De fet, fent comptes que no tenen perquè apuntar a cap lògica, en tindria prou finalitzant entre els 15 primers sabent que sumaria uns 70 punts de 100 que és el màxim. Per posar una altra referència: la mitjana per ser desè és sumar 62 punts, xifra a què arribaria Alberto si acaba vint-i-cinquè a Hongria. Especulacions, en qualsevol cas.

Al marge d'aquest resultat, la prova de Xangai ha servit perquè Alberto es demostri a si mateix que és a prop -o ja hi ha arribat- de la seva millor versió, la que li va servir per penjar-se l'or a Tòquio. Després d'un daltabaix psicològic després de l'or, a la Xina va tenir una actuació perfecta a Dificultat (100 punts) després de fer un sisè lloc en Bloc (24,5 punts). El sud-coreà Lee Dohyun va ser l'únic escalador que el va superar acabant quart en ‘Boulder’ i realitzant també un exercici perfecte en Dificultat.

Propera i definitiva parada: Budapest, del 20 al 23 de juny.