“Abans que escalador vaig ser nedador professional”

Francisco Javier Aguilar Amoedo (Madrid, 1983) és un escalador especialment complet, perquè competeix en paraescalada i també en escalada, contra esportistes sense discapacitat. Resideix a Granada, però viatja a Madrid amb freqüència i, entre altres detalls sorprenents, va participar com a nedador en unes Olimpíades. El diumenge 16 de juny participarà en la final de paraescalada que se celebrarà a Arroyomolinos, en l'esdeveniment Climbing Madrid.

El seu palmarès nacional i internacional és extens, destacant la seva medalla d'or en el Mundial d'Innsbruck 2021 (Àustria) i la de plata en el Mundial de Salt Lake City 2023 (EE UU).

¿Quina és la teva discapacitat?

Tinc ceguesa total, estic a la categoria B1 [la que s'associa als invidents complets]. Competeixo en paraescalada, en l'àmbit nacional, i també en escalada a Andalusia.

¿Com pot escalar un paraescalador?

Com en tots els esports adaptats, encara que l'escalada tampoc no és un dels més adaptats, tenim certa ajuda. En aquest cas, uns intercomunicadors que fem servir el guia i jo. Amb ells em transmet com moure'm i on posar les mans, per això fem servir les posicions de les manetes del rellotge; per als peus, en canvi, utilitzem el cos; em diu, per exemple, posar-los a l'alçada del melic, dels genolls…

¿El guia ha de tenir experiència en escalada?

Sí, és molt estrany si no. Cal entendre la morfologia, la tipologia de les vies… per saber on has d'anar, els agafaments, ja siguin invertits, laterals. Et pot indicar gairebé tothom, però completar una via en 6 minuts requereix assistència experimentada. I és que tenim poc temps, uns 6 minuts per a una paret de 20 metres o més, per la qual cosa cal moure's amb agilitat. I per als cecs que no veiem res i hem d'anar palpant, el temps passa de pressa.

L'auge de l'escalada a Espanya, ¿a què és degut?

És un esport molt nou, que no es coneixia. Jo vaig començar en roca, però ho combinava amb els rocòdroms per entrenar i agafar físic i després vaig començar a competir. La gent ho ha anat comunicant i coneixent, i al final ha passat el que jo esperava que passaria, que ha apassionat més d'un. Cada cop hi ha més aficionats.

Alberto Ginés, que va guanyar una medalla en el seu debut en Escalada Olímpica [Tòquio 2020], també ha fet que la popularitat de l'escala a Espanya hagi pujat molts punts.

Aguilar, en un moviment d'ascensió gairebé impossible. / .

¿Quines especialitats hi ha?, ¿en quins competeixes?

Sí, hi ha tres disciplines: Velocitat, Dificultat o Bloc o ‘Boulder’. Jo competeixo en paraescalada en Dificultat, que és la disciplina llarga i es fa amb corda. I a la meva comunitat [Andalusia], participo també en escalada en ‘Boulder’, que m'ajuda a entrenar-me i a preparar millor les proves de Dificultat. El ‘Boulder’ i la Dificultat van de la mà; la Velocitat, en canvi, és més diferent.

Vas néixer a Madrid, però vius i competeixes a Andalusia

La meva federació és l'andalusa, FADMES, perquè visc allà i em donen un cop de mà també en els rocòdroms de Granada. Però acostumo a viatjar a Madrid perquè hi ha rocòdroms més grans que utilitzo per entrenar-me.

Ets escalador i paraescalador professional, això teu és més que una afició…

Entre competicions, entrenaments, disciplina, al final m’hi dedico tot l'any. Anteriorment, fa molts anys, vaig participar en unes Olimpíades [Paraolimpíades] de Natació i això em va aportar la part de disciplina i entrega necessàries per fer un esport tan bonic com el que faig ara, l'escalada.

¿Vas ser nedador?

Sí, fa molts anys. Com tots els escaladors que hem començat tard, sempre penso com seria avui si hagués començat a escalar des del principi. Tot i que, alhora, la formació i l'experiència acumulades em resulten molt útils.

¿Què et sembla Climbing Madrid, l'esdeveniment d'escalada més gran d'Espanya?

Crec que serà un esdeveniment molt maco. La combinació del mur ‘boulder’, d'un plafó per a Dificultat d'uns 20 metres, l'ambient, les instal·lacions a l'exterior… sembla que estarà molt bé.

Instal·lacions d'escalada de la Copa d'Europa 2023. / .

¿Hi participaràs o serà visitant?

Hi participaré, és clar. El diumenge 16 competeixo en Paraescalada. Tenim Campionat i Copa d’Espanya.

¿Quina diferència hi ha entre Copa i Campionat?

La Copa és una lliga que consta de tres proves, mentre que el Campionat és individual i se celebra un cop cada any. Per qüestions logístiques i de seguiment, tots dos coincideixen almenys en una ocasió per temporada.

¿Estàs content amb l'evolució de l'escalada a Espanya? Què es podria fer perquè guanyés encara més popularitat?

De moment, sí. Els escaladors s'estan especialitzant una mica més, uns en roca, altres en rocòdroms, i ho interpreto com una evolució positiva. Per millorar, es podria reforçar l'equilibri entre totes dues disciplines i establir més interrelacions.

A Arroyomolinos serà la primera vegada que se celebri el Campionat d'Espanya en un mur internacional situat a l'aire lliure. ¿Què és un mur internacional?

La nostra federació internacional [IFSC] estableix els criteris i, perquè un mur sigui classificat com a internacional, ha de complir una sèrie de característiques, referides a la seva complexitat, altura, angles, visibilitat per a la cobertura televisiva…

¿Vols afegir alguna cosa, algun missatge, alguna recomanació?

L'escalada és un esport que estimem tots els que el practiquem, i el que m'agradaria demanar és que es respecti més l'entorn natural, per les mascotes, plàstics, restes… Si no el cuidem, potser un dia ho prohibeixen i ens la prenen.