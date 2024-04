Les aspiracions de l'Adepaf, l’Escala i Vilafant continuen ben vives

Recta final de la temporada per als equips sèniors de la comarca, amb tres conjunts que continuen ben vius en les seves aspiracions: l’Adepaf està lluitant per la permanència a Copa Catalunya, l’Escala persegueix les líders de Segona Catalana i el Vilafant ha passat a encapçalar la Primera Territorial de manera provisional.

L’equip figuerenc continua en zona de descens a Primera Catalana, però a només un triomf de la zona de salvació quan resten tres jornades per acabar la competició. Els de Cristian Ruiz van fer els deures a la complicada pista de l’Argentona (60-69), el dissabte passat, liderats des de la línia de triples per Marc Juanola.

L’Adepaf és onzè a la classificació i els rivals que li queden són el Minguella badaloní -cinquè-, aquest dissabte (18 h) a Castelló d’Empúries; el Santa Coloma -vuitè- i el Safa Claror -dotzè.

El Vilafant, pendent del Roses

A Primera Territorial, el Vilafant té a les seves mans l’ascens a Segona Catalana. Els nois que entrena Jordi Burgas han passat a encapçalar la lliga en solitari, provisionalment, després de vèncer el Palamós (102-57). El Blanes B, el seu rival directe, va ajornar el seu partit a Roses per aquest divendres (21.30 h).

A la mateixa categoria, l’Escolàpies va perdre a la pista del Porqueres (65-47) i l’Escala, cuer, va tornar a caure, contra el Bescanó B (53-57).

El líder segueix fort

A Segona Catalana, l’Escala continua lluitant per assegurar la segona posició mentre el líder, el GEiEG C, no falla. A Primera només puja el campió i les gironines tenen un triomf més que les escalenques, però l’average en contra. Les noies de Toni Espinosa van sumar un nou triomf, en aquest cas contra l’Espanyol Coras (56-53).